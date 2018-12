Davidová zachránila biatlonový týden. Na novou Koukalovou ale musíme počkat

před 1 hodinou

Pokljuku máme rádi, Pokljuka nám sedí, daří se nám tu. To byla nejčastější slova českých biatlonistů i trenérů před prvními závody nové sezony Světového poháru ve slovinském středisku. Po uplynulém týdnu to ale platí zřejmě jen pro jednu osobu - Markétu Davidovou. Ostatním vzpomínky na areál v Triglavském národním parku zřejmě trochu zčernaly.

Bylo by bláhové hodnotit výkon celého týmu hned po první zastávce biatlonového kolotoče. Sezona bude dlouhá a času na nabrání závodního tempa je dost. Pokljuka ale přece jen něco naznačila.

V první řadě je potřeba pochválit skvělé střelecké představení českých reprezentantů. Když pomineme nepříliš povedené štafety, sráželi terče parádně.

Vždyť v mužském sprintu nasbíralo pět českých želízek dohromady jen šest chyb. Jejich kolegyně z národního týmu pak ve stejné disciplíně hned tři odešly s čistým štítem.

Průšvih byl ale někde jinde. A to v běhu. Hlavně o víkendu se zdálo, jako by české lyže dostaly voskový nátěr z medu nebo lepidla. Nejmarkantnější to bylo u Veroniky Vítkové, které ve sprintu srazila všech deset terčů, ale stačilo jí to až na 47. místo.

Nový norský trenér ženské reprezentace Egil Gjelland přiznal, že jsou pro něj běžecké výkony jeho svěřenkyň záhadou, protože v přípravě se všechny dívky jevily skvěle. Nicméně tenhle rébus bude muset začít rychle řešit, už příští týden je tady jeden z vrcholů začínající sezony. Světový pohár v Novém Městě na Moravě.

A Češi jsou zvyklí na Vysočině vyhlížet hvězdné výkony. Skalní fanoušci mají jistě v živé paměti dva roky starý obrázek uslzeného, ale šťastného obličeje Gabriely Koukalové, která si před nabitými domácími tribunami doběhla pro zlato v závodě s hromadným startem.

Jenže kde teď takovou stálici hledat? Ondřeje Moravce a Michala Šlesingra zastihl úvod sezony v době, kdy bojují spíš s nemocemi a vlastním tělem než se zasněženou tratí. Potenciál ukázal v Pokljuce extrémně pracovitý Michal Krčmář, který o víkendu také skvěle střílel, v součtu sprintu a stíhačky udělal jednu jedinou chybu, ale běh ho poslal na 10. a 17. místo.

O aktuálním trápení čerstvé třicátnice Veroniky Vítkové už byla řeč, Eva Puskarčíková zatím myslí hlavně na bodovaná umístění než na příčky nejvyšší.

Záchranou pro český biatlon se tak minulý týden stala Markéta Davidová. Jednadvacetiletá rodačka z Janova nad Nisou vybojovala bronz ve vytrvalostním závodě. Získala svou první velkou medaili v Pokljuce podobně jako před šesti lety právě Gabriela Koukalová. Ta tehdy slavila hned zlato.

Právě copatá biatlonistka má velkou příležitost jednou nahradit lesk a slávu české vítězky Světového poháru a mistryně světa. Ale k tomu je ještě dlouhá cesta. Když Koukalová ve svých 23 letech vyhrála sprint v Pokljuce, měla ještě sezonu protkanou umístěními vedruhé, třetí i čtvrté desítce.

Český fanoušek tak musí mít trpělivost. Minimálně do Světového poháru v Novém Městě, kde vyvrcholí první trimestr sezony. Teprve pak se ukáže, jestli tuzemský biatlon našel novou hvězdu tohoto sportu.