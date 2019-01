Davidová se ve stíhačce propadla už na první střelbě, vítězkou je Wiererová

před 1 hodinou

| Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Dorothea Wiererová na Světovém poháru v Anterselvě. | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Italská biatlonistka Dorothea Wiererová vyhrála stíhací závod Světového poháru v Anterselvě. Vedoucí žena průběžného pořadí seriálu vybojovala před domácím publikem druhý triumf v sezoně před Němkou Laurou Dahlmeierovou a krajankou Lisou Vittozziovou. Vítězka sprintu Markéta Davidová se propadla na 14. místo.

Česká reprezentantka, která ve čtvrtek slavila premiérové vítězství v kariéře, se dnes o šanci na další dobrý výsledek připravila hned na první střelecké položce. Vleže minula tři terče a propadla se na 20. místo. Na dalších třech zastávkách na střelnici chybovala už jen jednou a propracovala se o šest příček výš.

Lucie Charvátová musela na čtyři trestné okruhy a obsadila ve stíhačce 37. místo, Veronika Vítková doběhla se stejnou střeleckou bilancí na 42. místě. Eva Puskarčíková netrefila pět terčů a skončila o dvě příčky za ní.

Stíhací závod mužů začne v Anterselvě v 15:30.

Závody SP v biatlonu v Anterselvě (Itálie):

Ženy - stíhací závod (10 km):

1. Wiererová (It.) 29:20,1 (2 trest. okruhy), 2. Dahlmeierová (Něm.) -6,0 (1), 3. Vittozziová (It.) -16,2 (2), 4. Röiselandová (Nor.) -33,9 (3), 5. Kuzminová (SR) -46,5 (4), 6. Hauserová (Rak.) -55,8 (2), 7. Mäkäräinenová (Fin.) -1:08,1 (4), 8. Krjuková (Běl.) -1:08,7 (2), 9. Häckiová (Švýc.) -1:09,3 (2), 10. Simonová (Fr.) -1:20,2 (3), …14. Davidová -1:45,2 (4), 37. Charvátová -3:33,4 (4), 42. Vítková -4:10,3 (4), 44. Puskarčíková (všechny ČR) -4:26,6 (5).

Průběžné pořadí SP (po 14 z 26 závodů): 1. Wiererová 592, 2. Vittozziová 568, 3. Kuzminová 485, 4. Röiselandová 477, 5. P. Fialková (SR) 473, 6. Mäkäräinenová 405, …29. Davidová 166, 41. Puskarčíková 101, 49. Vítková 69, 65. Charvátová 23, 81. Jislová (ČR) 10.