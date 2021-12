Co se to se mnou děje, ptá se Davidová. Ze sprintu ani nepostoupila do stíhačky

Česká biatlonová hvězda Markéta Davidové zajela ve sprintu Světového poháru v Annecy nejhorší závod sezony a po 62. místě se ani nekvalifikovala do sobotní stíhačky.

Davidová udělala celkem tři chyby, dvě z nich vstoje. "Nevím, co se se mnou děje tak obecně. Střelnice je to poslední, co mě trápí," přemítala Davidová, která tentokrát ztrácela i běžecky, a to hlavně v posledním kole. "Nevím, nevím. Myslím, že jsem jela na nic," posteskla si.

Naopak Jessica Jislová si patnáctým místem vyrovnala nejlepší výsledek kariéry ve Světovém poháru, na který dosáhla v lednu roku 2018 při sprintu v Anterselvě.

"Nikdy jsem to tady neměla moc ráda, bylo tu ošklivo, ale dneska se mi tady zalíbilo. Tak doufám, že to vydrží i dál," smála se Jislová v České televizi. Na střelnici minula jednou vstoje. "Strašně mě ta jedna mrzí, byla zbytečná. S nulou by to byl hodně pěkný závod," doplnila.

Z českých reprezentantek bodovala ve Francii ještě 37. Lucie Charvátová a stíhačku pojede také Tereza Voborníková, která obsadila 50. místo. Eva Puskarčíková obsadila 61. pozici.

Zvítězila vedoucí žena seriálu Norka Marte Röiselandová, která střílela přesně a vyhrála potřetí v sezoně. Druhou Anais Bescondovou, hnanou zaplněnými ochozy, zdolala o 15,4 vteřiny. Třetí byla Švédka Elvira Öbergová.

Závod SP v biatlonu v Le Grand-Bornand (Francie):

Ženy - sprint (7,5 km):

1. Röiselandová (Nor.) 20:22,0 (0 tr. okruh), 2. Bescondová (Fr.) -15,4 (0), 3. E. Öbergová (Švéd.) -16,1 (2), 4. Hauserová (Rak.) -24,9 (0), 5. Rezcovová (Rus.) -26,7 (1), 6. Alimbekavová -34,7 (1), 7. Solová (obě Běl.) 37,8 (2), 8. Perssonová (Švéd.) -39,9 (0), 9. Ederová (Fin.) -41,7, 10. H. Öbergová (Švéd.) -42,4 (2), …15. Jislová 57,1 (1), 37. Charvátová -1:21,3 (2), 50. Voborníková -1:46,5 (1), 61. Puskarčíková -2:00,0 (1), 62. Davidová (všechny ČR) -2:00,5 (3).

Pořadí SP (po 7 z 22 závodů): 1. Röiselandová 336, 2. Alimbekavová 275, 3. Solová 274, 4. E. Öbergová 267, 5. Hauserová 253, 6. H. Öbergová 239, …9. Davidová 193, 28. Jislová 88, 44. Puskarčíková 30, 55. Charvátová 21, 65. Vinklárková (ČR) 12.