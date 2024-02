Českým biatlonistům poslední závod MS nevyšel. Bö dvacátým zlatem vyrovnal rekord

Norský biatlonista Johannes Thingnes Bö vyhrál na závěr mistrovství světa v Novém Městě na Moravě závod s hromadným startem. Získal dvacátý světový titul a vyrovnal rekord krajana Oleho Einara Björndalena. Čeští reprezentanti zakončili šampionát ve Vysočina Aréně umístěním ve třetí desítce. Michal Krčmář obsadil 24. místo, Tomáš Mikyska byl šestadvacátý.

O lepší výsledek domácí biatlonisty připravily zejména chyby na střelnici. Krčmář si závod pokazil hned na úvodní položce, po níž musel na dvě trestná kola. Ze střelnice odjížděl jako osmadvacátý ze třiceti závodníků.

Pak chyboval ještě jednou vleže a na závěrečné položce vestoje. Nakonec ztratil na vítěze téměř tři minuty.

"Po první ležce to bohužel bylo už dost rozdané. Jakmile v masáku začnete dvojkou, těžko pak něco doháníte. Mrzí mě to, ale zároveň jsem do posledních metrů bojoval naplno a snažil se odevzdat vše," uvedl Krčmář.

Užil si návštěvu 28.572 diváků, mezi kterými byl i prezident Petr Pavel. Celkově šampionát navštívilo během devíti závodních dní 210.681 fanoušků.

"Na jednu stranu mi je líto, že to končí, protože tohle si budu pamatovat do konce života. Věřím, že to není naposledy a že na ty Světové poháry budou atmosféry podobné," doplnil Krčmář.

Mikyska udělal o jednu chybu méně, jen poslední položku vynuloval, a byl o půl minuty pomalejší.

"Už když jsem se dnes probudil, cítil jsem, že to nebude úplně ono, a na té střelbě to bylo cítit. Celkově jsem ale se šampionátem spokojený. Ze začátku mě trenéři chtěli postavit jen do štafety, nakonec jsem to odjel všechno a ještě si zajel nejlepší výsledek v kariéře," řekl Mikyska.

Při dojezdu se symbolicky poklonil divákům. "Trochu jsem si to chystal. Atmosféra byla neskutečná, tak jsem jim chtěl poděkovat," uvedl.

Českým maximem v individuálním závodě na šampionátu ve Vysočina Aréně zůstalo 9. místo Markéty Davidové ze stíhacího závodu. Mužská i ženská štafeta obsadily 7. pozici. Poprvé od roku 2004 nebyli Češi v individuálních závodech na MS v první osmičce.

Jubilejního dvacátého titulu se dočkal lídr Světového poháru Bö, který kvůli chybám týmových kolegů neměl zlato ze smíšené štafety dvojic ani mužské štafety.

Závod nezahájil dobře, po chybě na úvodní položce byl na 15. příčce. Na trati ale manko stahoval a po třetí položce už vedl. Na závěrečné střelbě nedal Andrejsi Rastorgujevsovi šanci a po čisté střelbě mířil pro zlato. Závod s hromadným startem vyhrál na mistrovství světa potřetí v kariéře, navázal na tituly z let 2016 a 2020.

Životní šampionát ozdobil medailí Rastorgujevs. Po čtvrtém místě z vytrvalostního závodu se díky čisté střelbě a šestému nejrychlejšímu běhu prosadil až na druhou příčku. Je to historicky první medaile pro lotyšský biatlon.

První individuální medaili na tomto MS získal dvojnásobný olympijský vítěz Fillon Mailet. Po třech cenných kovech ze štafety dnes s jedním trestným kolem proběhl cílem jako třetí.

MS v biatlonu v Novém Městě na Moravě:

Závod mužů s hromadným startem (15 km): 1. J.T. Bö (Nor.) 34:50,2 min. (1 tr. okruh), 2. Rastorgujevs (Lot.) -15,1 (0), 3. Fillon Maillet (Fr.) -33,0 (1), 4. T. Bö (Nor.) -42,1 (2), 5. Claude (Fr.) -1:02,5 (2), 6. Fak (Slovin.) -1:10,9 (1), …24. Krčmář -2:52,2 (4), 26. Mikyska (oba ČR) -3:23,5 (3).