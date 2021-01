Český propadák. Biatlonistkám se úvod v Anterselvě vůbec nepovedl, Jislová byla 40.

Českým biatlonistkám se vytrvalostní závod Světového poháru v italské Anterselvě nevydařil. Nejlepší Jessica Jislová obsadila se dvěma trestnými minutami 40. příčku těsně před českou jedničkou Markétou Davidovou, která minula čtyři terče a poprvé v sezoně nebodovala.

Jessica Jislová byla při vytrvalostním závodu žen v Anterselvě nejlepší Češkou, obsadila 40. místo | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Jislová litovala především chyby při závěrečné položce vestoje. Na trati se v předcházejícím kole soustředila, aby přijela na střelbu připravená.

"Myslím, že to nemohlo být ani moc daleko, neprovedla jsem to úplně špatně. Mrzí mě to, protože se dneska střílelo hůř a s lepší střelbou bych se dost posunula," posteskla si v České televizi.

Davidová loni skončila v této disciplíně v Anterselvě osmá na mistrovství světa, ale tentokrát se jí nevedlo. Na každé položce nechala jeden nesestřelený terč a ani jedenáctý běžecký čas jí body nezachránil.

"Mrzí mě, že ty ležky nebyly nuly, to by mělo být. Jsem ráda, že tam nebyla žádná prasárna, ale za čtyři je moc v dlouhém závodě," uznala po nejhorším závodě v sezoně.

O jednu chybu méně než Davidová udělala Eva Puskarčíková, ale ta se běžecky trápí a skončila až na 53. místě. Lucie Charvátová nasbírala osm trestných minut, což ji zařadilo na 77. místo.

Zklamaly favorizované Norky, které sice rychle běžely, ale nepřesně střílely. Nejlepší z nich byla Tiril Eckhoffová na 18. příčce. Nejvíce z toho vytěžila sedmadvacetiletá Hauserová, která s jednou trestnou minutou zvítězila o 43,7 vteřiny před jedinou bezchybnou střelkyní závodu Julií Džymovou z Ukrajiny. Třetí skončila Francouzka Anais Chevalierová-Bouchetová.

V pátek se v Anterselvě uskuteční vytrvalostní závod mužů.

Závod SP v biatlonu v Anterselvě (Itálie):

Ženy - vytrvalostní závod (15 km):

1. Hauserová (Rak.) 42:29,3 (1 trestná minuta), 2. Džymová (Ukr.) -43,7 (0), 3. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -1:04,0 (1), 4. Wiererová (It.) -1:15,1 (2), 5. Hettichová (Něm.) -1:23,9 (1), 6. Pavlovová -1:49,1 (2), 7. Mironovová (obě Rus.) -1:51,3 (2), 8. Alimbekavová (Běl.) -1:52,4 (2), 9. Kajševová (Rus.) -1:55,6 (2), 10. Zdoucová (Rak.) -2:28,0 (1), …40. Jislová -3:49,4 (2), 41. Davidová -3:53,8 (4), 53. Puskarčíková -5:34,2 (3), 77. Charvátová (všechny ČR) -8:17,4 (8).

Průběžné pořadí SP (po 14 z 26 závodů): 1. Röiselandová 589, 2. Eckhoffová (obě Nor.) 583, 3. H. Öbergová (Švéd.) 562, 4. Wiererová 485, 5. Preussová (Něm.) 447, 6. Alimbekavová 446, …10. Davidová 364, 57. Puskarčíková 40, 58. Charvátová 37, 66. Jislová 21.