Biatlonisty požene v Novém Městě burácející kotel. Zájem diváků trvá, těší Hamzu

Michal Krčmář se letos opět představí před nabitými tribunami v Novém Městě na Moravě | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Od příštího čtvrtka zaplní davy fanoušků areál v Novém Městě na Moravě, které bude hostit další díl seriálu Světového poháru v biatlonu. "Zájem diváků je stále takový, na jaký jsme zvyklí, i když předvánoční termín je hodně nešťastný," říká šéf českého biatlonu Jiří Hamza v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

V Novém Městě se bude závodit ještě v neděli 23. prosince. Neměli jste obavu, zda přijdou příznivci i den před Vánocemi? Nešlo by organizačně zvládnout tuto akci alespoň do soboty?

Bez problémů bychom to zvládli, a proto jsme také žádali Českou televizi a majitele televizních práv, aby posledním dnem byla sobota. Ale veškerá jednání byla zbytečná. Je to samozřejmě termín, který nevítají závodníci, organizátoři a zřejmě ani většina diváků.

Jaký názor měli zahraniční sportovci?

Asi také nejsou nadšeni, ale zatím znám jen výrok Nora Johannese Boea. Ten s humorem pravil, že pojede tak rychle, aby byl brzy v autě a co nejdřív doma.

Jaký je rozpočet této akce a kdo náklady kryje?

Rozpočet je 63 - 65 milionů korun a není ani trochu jednoduché získat tuto částku. Nejvíc se na krytí nákladů podílí ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kraj Vysočina, sponzoři a pak jsou to peníze ze vstupného. S přibývajícími lety je to stále obtížnější.

Nemáte problém také s přípravou tratí?

Jsou už díky technickému sněhu téměř připraveny a navíc dnes napadlo dobrých 30 centimetrů nového prašanu. Počasí nám zatím přeje a podle předpovědi. by se moc změnit nemělo.

Divácký zájem je velký. Čekáte, že bude vyprodáno?

To nevím, ale v prodeji jsou už jen stovky vstupenek, které lze získat pouze v předprodeji. Na stadionu se už prodávat nebudou. Kapacita tribuny je 14 tisíc míst a do celého areálu můžeme otevřít dveře přibližně stejnému počtu dalších zájemců. Větší počet diváků podle nových předpisů z bezpečnostních důvodů pustit nemůžeme. Jde nám také o to, aby fanoušci měli potřebný komfort. Těší nás, že velký zájem o biatlon trvá. S Gabrielou Koukalovou jsme sice měli lepší výsledky, ale ani ty současné nejsou špatné.

Jak jste spokojen se vstupem do nové sezony?

Určitě je lepší než loňský. Nelze však přehlédnout, že procházíme generační i trenérskou výměnou a je potřeba určitý čas, aby se všechno nové usadilo. Nelze proto na jednotlivé závodníky vyvíjet nějaký tlak. Ostatně může nás těšit, že mladičká Markéta Davidová si už dojela pro bronzovou medaili a Michal Krčmář patří do elitní desítky. Škoda, že výborně připraveného Ondřeje Moravce přibrzdilo virové onemocnění. Víc se asi čekalo od Veroniky Vítkové, které se dosavadní závody nepovedly podle představ, ale věřím, že určitě neřekla své poslední slovo.

Lze říci, že současný český biatlon jde správným směrem?

Určitě, ale jakási očekávání a realita jsou rozdílné pojmy. Současná světová konkurence je velká, což platí hlavně pro kategorii žen, v níž na sebe upozorňují nové výborné biatlonistky.

V pátek 21. prosince je slavnostní vyhlášení Sportovce roku a v desetičlenné skupině nominovaných jsou i Krčmář a Vítková. Budou schopni se tohoto slavnostního večera zúčastnit?

Nebudou, protože akce začíná až před desátou hodinou, takže zpátky do Nového Města by se dostali někdy kolem třetí hodiny ranní a za pár hodin už by je v sobotu čekaly stíhací závody. Škoda, další nešťastný termín.