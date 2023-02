Biatlonisté běželi na zlato, ale nemají ani medaili. Nezvládl jsem to, hlesl Mareček

Biatlonisté Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Jakub Štvrtecký a Jonáš Mareček skončili na mistrovství světa čtvrtí ve štafetě, v níž dlouho vedli. Čeští reprezentanti doplatili v náročných větrných podmínkách na dvě trestná kola finišmana Marečka. Zvítězila Francie před Norskem a Švédskem. Na stupně vítězů ztratila česká čtveřice 25 sekund.

Norský finišman Johannes Thingnes Bö doběhl téměř 39 sekund za Quentinem Fillonem Mailletem a rekordní šesté zlaté medaile na jednom mistrovství světa se zatím nedočkal. Nepomohla mu ani závěrečná bezchybná střelbě vestoje, kterou zvládl za 15,9 sekundy. Ještě jeden pokus bude mít v neděli v závodě s hromadným startem.

Češi vbíhali do závěrečného úseku jako první o více než deset vteřin před Francií. Dvaadvacetiletý Mareček se ale při střelbě vleže nevypořádal s větrnými poryvy a po dvou trestných kolech se propadl na čtvrté místo. Na stejné pozici závod také dokončil.

"V tom větru jsem to nezvládl. Cvakal jsem dvakrát doleva, ale bylo to málo. Pak už jsem se v tom trochu ztratil. Mrzí mě, že jsem to nezvládl," řekl České televizi Mareček.

Čeští muži ve štafetách na mistrovství světa na medaili stále čekají. Čtvrtí byli i před čtyřmi lety v Östersundu. Naposledy Češi získali cenný kov v týmových závodech před třemi lety, kdy skončili ve smíšené štafetě v Anterselvě třetí. "Kluci zvládli, co jsme si řekli, že mají být agresivnější a reagovat na to, co vidí. Jonáš měl smůlu, na poslední položce foukalo strašně zleva. První tři rány byly na stejném místě na tři hodiny. Dobíjené šly nahoru. Byl tam silný vítr, prostě smůla," uvedl střelecký trenér Matthew Emmons.

Start závodu byl od pátečního večera nejistý kvůli předpovědím o silném nárazovém větru. Organizátoři se ale rozhodli štafetu uspořádat v původně stanoveném termínu.

Nejzkušenější český biatlonista v poli Krčmář vstoupil do závodu výborně. Dobíjel jen jednou a předával druhý se ztrátou tří sekund na Francouze. Úvodní úsek se nepovedl Norům. Vetle Sjaestad Christiansen ztrácel po pěti opravách bezmála minutu.

"Mám z toho super pocit. Na ležce byly podmínky stejné jako na nástřelu a na stojce žádný poryv nebyl. Hrozbu větru jsem vytěsnil z hlavy a nijak ho neřešil. I když jsem se na trati necítil moc silný, snažil jsem se dělat maximum. Je to první čtvrtina. Uvidíme, co dál," líčil Krčmář České televizi.

Mikyska na druhém úseku se díky bezchybné střelbě vleže dostal do vedení. Vestoje třikrát opravoval, střelnici ale opustil dříve, než přišel větrný poryv, na který doplatili ostatní závodníci. Nor Tarjei Bö musel na jedno trestné kolo, Němec Johannes Kühn na tři, Švýcar Jeremy Finello dokonce na čtyři. Mikyska předával v čele o 1,4 sekundy před Francií.

"Jsem rád. Střelba vestoje byla těžká a ke konci začalo foukat. Neměl jsem asi vítr jako ti za námi. Přijel jsem ale v dost vysokém tempu. Riskoval jsem a zkusil jsem to, zda to vyjde, nebo ne," prohlásil Mikyska.

Povedený úsek zajel i Štvrtecký. Bezchybně zvládl položku vleže a na obávané "stojce" jen dvakrát dobíjel. V posledním kole se dostal i před Jacquelina a po dojezdu radostně hecoval fanoušky.

Marečkovi však závěr nevyšel. Na střelbu vleže přijížděl jako druhý za Fillonem Mailletem, nezvládl větrný poryv a po dvou trestných kolech se propadl o další dvě příčky níže za Johannese Thingnese Böa a Švéda Sebastiana Samuelssona. Přestože závěrečnou položku vestoje zvládl Mareček už jen s jednou opravou, soupeři mu šanci na návrat na medailové pozice nedali.

Vítězní Francouzi se vrátili na trůn po třech letech a slavili v mužských štafetách třetí zlato v historii. Před triumfem v Anterselvě uspěli také v roce 2001 v Pokljuce.

Mistrovství světa v biatlonu v Oberhofu - štafety:

Muži (4×7,5 km): 1. Francie (Guigonnat, Fab. Claude, Jacquelin, Fillon Maillet) 1:21:48,8 (1 trest. kolo+9 dobíjení), 2. Norsko (Christiansen, T. Bö, Laegreid, J. T. Bö) -38,8 (2+14), 3. Švédsko (Femling, Ponsiluoma, Nelin, Samuelsson) -1:39,9 (1+13), 4. ČESKO (Krčmář, Mikyska, Štvrtecký, Mareček) -2:04,2 (2+10), 5. Německo -3:51,8 (5+8), 6. Švýcarsko -4:08,1 (6+8).