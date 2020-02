Stříbrný Štvrtecký. Ve sprintu juniorů předvedl bezchybnou střelbu

Historicky první závod juniorek na mistrovství světa v cyklokrosu vyhrála ve švýcarském Dübendorfu Shirin van Anrooijová z Nizozemska. Nejlepší z tria českých reprezentantek byla na třiadvacátém místě Aneta Novotná.

Van Anrooijová si na trati postavené na ploše vojenského letiště nadělila nejlepší možný dárek ke středečním osmnáctinám. Zvítězila s takřka minutovým náskokem před krajankou Puck Pieterseovou, pro bronz si dojela Američanka Madigan Munroová.

Novotná nabrala během čtyř okruhů manko pět a půl minuty. Do třicítky se vešla ještě Karolína Bedrníková. Více než sedmiminutovou ztrátu na vítězku měla třiatřicátá Kristýna Zemanová.

"Nejsem moc spokojená, protože mi nohy skoro vůbec nejely. Jen někdy se mi to rozjelo, nakonec jsem ráda, že to mám za sebou a že jsem takhle skončila. Nejtěžší byl asi povrch, hodně sil mě stály schody a rampy," uvedla Novotná.

Zklamaná byla i Bedrníková. "Povedl se mi start a snažila jsem se co nejlépe držet svoji pozici. Snažila jsem se jet takticky a vyvarovat se chyb. Přesto jsem se nemohla vůbec dostat do tempa, nohy mi vůbec nejely do tahu. Bylo to doslova utrpení. Je to trochu zklamání, ale nedá se nic dělat. Příští rok to snad bude lepší, dnes to byly cenné zkušenosti."

Dnes jsou na programu ještě dva závody. Ve 13 hodin odstartoval závod mužů do 23 let (Camrda, Jelínek, Ježek, T. Kopecký, Říman), v 15 hodin začne boj o medaile v elitní kategorii žen (Bajgerová, Havlíková, Nash).

Mistrovství světa v cyklokrosu v Dübendorfu (Švýcarsko):

Juniorky (12,7 km): 1. Van Anrooijová 38:34, 2. Pieterseová (obě Niz.) -53, 3. Munroová (USA) -1:18, …23. Novotná -5:29, 27. Bedrníková -5:47, 33. Zemanová (všechny ČR) -7:07.

13:00 muži do 23 let,

15:00 ženy elite.