Francouzsky předvedly ve sprintu masakr. Soupeřkám vysekla poklonu i Davidová

Za unikátní počin označily francouzské biatlonistky svůj triumf ve sprintu na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě, kde obsadily první čtyři místa

Zvítězila Julia Simonová před Justine Braisazovou-Bouchetovou a Lou Jeanmonnotovou, čtvrtá pak byla Sophie Chauveauová. Výkon Francouzek chválila i Markéta Davidová, která novinářům řekla, že je to "masakr".

Sedmadvacetiletá Simonová se stala čtvrtou Francouzkou, která vyhrála titul mistryně světa ze sprintu. Před ní se to povedlo Anne Briandové (1995), Sylvie Becaertové (2003) a Marie Dorinové Habertové (2015).

První čtyři příčky patřily na MS biatlonistkám z jedné země jen v roce 1984, kdy reprezentantky tehdejšího Sovětského svazu dominovaly ve vytrvalostním závodě na 10 kilometrů.

"Chutná to úžasně. Je to skvělé vyhrát sprint na mistrovství světa po bezchybné střelbě a také mít kolegyně z týmu na stupních vítězů. Snila jsem o tom, že to někdy dokážeme, ale to, že se nám to podaří na mistrovství světa, je něco neskutečného. Je to den, který si budu pamatovat. Něco, co se možná stane jen jednou v kariéře a musíme si toho vážit," uvedla na tiskové konferenci Simonová, která se blýskla i rychlou střelbou vestoje za 17,7 sekundy.

Druhá byla Braisazová-Bouchetová, která navzdory jednomu trestnému kolu ztratila na Simonovou necelých pět sekund. Měla nejrychlejší běžecky čas, takřka o půl minuty předčila bývalou běžkyni na lyžích Slovinku Anamariji Lampičovou.

"Za dnešní výsledek jsem šťastná. Stříbrná medaile pro mě hodně znamená. Když jsem dojela do cíle, ani jsem nevěděla, že je Julia první a Lou třetí. Je to skvělý úspěch pro náš tým a unikátní den. Musíme jim všem poděkovat," podotkla Braisazová-Bouchetová.

Třetí Jeanmonnotová si zkomplikovala cestu za první medailí z MS po chybě při stojce. Po dojezdu do cíle se startovním číslem 5 musela dlouho čekat, zda ji někdo jiný nesesadí. "Stále jsem měla v ruce telefon a koukala, kdo by se mohl přede mě dostat," řekla Jeanmonnotová.

Čtvrtá Chauveauová nakonec ztratila necelé čtyři vteřiny. Jeanmonnotová si ji přesto vzala při slavnostní hymně k sobě na stupínek pro třetí místo.

"Zasloužila si to. Bylo to mezi námi těsné. Jako bychom měly dvě bronzové medaile," uvedla Jeanmonnotová.

Formu Francouzek pochválily také české reprezentantky. "Je to masakr. Bavila jsem se Simonovou, když odjížděly z Anterselvy. Říkala, že jedou domů si odpočinout, že mají mistrovství Francie a sejdou se až tady. Evidentně se jim to vyplatilo," řekla Davidová.

Souhlasila i Tereza Voborníková. "Myslím, že to nikdo nečekal. Klobouk dolů, že to zvládly takhle vyladit. Je to neuvěřitelné," řekla.