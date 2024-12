Baseballistu Chlupa šokovalo japonské štědrovečerní menu: Díky, já zůstávám u kapra

Baseballista Marek Chlup, který se v japonském týmu Jomiuri Giants přiblížil tomu, aby se stal prvním českým profesionálem v elitní světové soutěži, tráví Vánoce v Česku s rodinou. Ačkoliv zjistil, že zvykem Japonců je chodit 24. prosince do KFC, sám si dá tradičně řízek se salátem.

"Nejprve jsem si myslel, že si ze mě dělají srandu, ale když mi to řekli nezávisle tři lidé, tak jsem tomu uvěřil. V Japonsku je zvyk a vánoční tradice, že se 24. prosince chodí do KFC na smažené kuře," řekl Chlup. "Nedá se tam dostat, musíte si udělat rezervaci a 24. jsou všechna KFC plná. Je to skvělý marketingový tah. Jak to u nich jednou začalo, už to přetrvalo," uvedl.

Tradice navštěvovat na Štědrý den KFC začala v Japonsku v roce 1974, kdy řetězec rychlého občerstvení udělal v "zemi vycházejícího slunce" masivní reklamní kampaň. Ta byla úspěšná a zvyk přetrval dodnes. "Oni nejsou křesťané, takže Vánoce tam nikdy nejely. Ale právě kvůli KFC to začali slavit alespoň takhle," podotkl Chlup.

Přestože má pětadvacetiletý reprezentant japonskou kulturu rád, bude se na Štědrý den držet českých zvyků. "Určitě bych to někdy zkusil, ale když jsem doma, budu se držet českých tradic. Dám si řízky a bramborový salát," uvedl s úsměvem. "Suši a mořské plody zbožňuju, ale kapra jsem třeba nikdy nejedl. Když jsem byl malý, bál jsem se kostí a teď už v rodině ho dělat nebudeme. Dáváme spíše řízky a bramborový salát," doplnil.

Součástí štědrovečerního dne jsou u něj doma s rodinou v Českém Dubu pohádky a komedie. Oblíbené jsou hlavně Pelíšky. "Známe to nazpaměť, takže nám to hraje v pozadí, ale vždy se na nějaké scény opět podíváme," řekl vnější polař a jeden z nejlepších českých pálkařů, který si může dát i cukroví. "Chutná mi, ale nejím ho nijak bezhlavě. Je pravda, že si musíme měřit procenta tuku v těle a vážit, ale když tam nejsou extrémní výkyvy, tak je to jedno," poznamenal Chlup.

Od září, kdy podepsal roční kontrakt s týmem Jomiuri Giants, má za sebou povedené období. V přípravě v japonském celku zanechal dobrý dojem. "Cítím se na cestě ke svému snu, což je zahrát si v té nejvyšší lize a na největších stadionech. To bych pak vnímal, že jsem si ten sen splnil. Podmínky jsou tam skvělé a cítím, že jsem na dobré cestě," uvedl.

Japonské trenéry zaujal aktivním přístupem a rychlou adaptací. Zvykl si nejen na odlišný herní styl, ale i místní kulturu, jazyk, písmo a prostředí. "Největší výzvou bylo, že se tam kromě svého překladatele a pár trenérů nemůžu s nikým bavit. Angličtinu tam moc nedávají," řekl Chlup.

I tak se snažil v novém prostředí maximálně přizpůsobit. "Líbilo se jim, že i přes to všechno se s nimi a spoluhráči snažím komunikovat. A to třeba přes překladač v mobilu, nebo japonská slova, která jsem se naučil. Oni mě vzali už na podzim, abych se snažil adaptovat a na jaře přijel plně připravený trénovat a hrát. Takže se jim líbilo, jak rychle jsem to zvládl. Na to jsem měl asi nejlepší ohlasy," podotkl.

V prosinci se připravoval individuálně v Česku a do Japonska se vrátí v lednu. Ze začátku ho čekají další tréninky, poté už bude bojovat o místo v sestavě. "Prvního února odlétáme do Mijazaki a pak začne jarní trénink, kde se sejde celá organizace a kde budeme trénovat a hrát přípravné zápasy. To bude nejdůležitější období sezony, protože pak se začnou rozřazovat hráči do tří týmů. Mým cílem je dostat se do toho prvního. Věřím, že když budu hrát dobře i na jaře, mohl bych si ten sen splnit," doplnil Chlup.