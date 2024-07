Becker, Borg, Nadal a teď Alcaraz. Mladý Španěl je znovu ve finále Wimbledonu

Obhájce titulu Carlos Alcaraz se po roce opět probojoval do finále Wimbledonu. V dnešním semifinále španělský tenista porazil Rusa Daniila Medveděva po obratu 6:7, 6:3, 6:4, 6:4.

O titul se třetí nasazený hráč utká s vítězem druhého duelu mezi světovou dvojkou Novakem Djokovičem ze Srbska a Italem Lorenzem Musettim.

"Měl jsem pocit, že už nejsem takový nováček. Už vím, jak se budu před finále cítit. Už jsem si to prožil," řekl Alcaraz.

"Zkusím udělat věci přesně tak, jak jsem udělal loni a dařily se mi. A pokusím se být ještě lepší," doplnil.

Jednadvacetiletý Alcaraz porazil Medveděva v sedmém vzájemném souboji potřetí za sebou a popáté celkově. V prvním setu měl ale mírně navrch o sedm let starší soupeř.

Medveděv nicméně dvakrát ztratil výhodu brejku, ale pak dominoval ve zkrácené hře. Vyhrál prvních pět výměn a proměnil hned první setbol na 7:1. V dalších dvou setech se ale proti bývalé světové jedničce ani jednou nedostal k brejkbolu a Alcarazovi pokaždé stačilo jednou získat soupeřův servis.

Do čtvrté sady oba hráči vstoupili ztrátou podání a rozhodlo se v sedmém gamu, při kterém Medveděv nabídl soupeři dva brejkboly a ten druhý neodvrátil. Alcaraz už výhodu nepustil a o tři hry později proměnil hned první mečbol.

Také před rokem Alcaraz současnou světovou pětku a finalistu letošního Australian Open zastavil v semifinále, načež uspěl i v utkání o titul s Djokovičem. Ve finále grandslamu je počtvrté v kariéře a všechna předchozí - předloni na US Open, vloni v Londýně i letos v červnu na Rolad Garros - proměnil v titul.

Ve Wimbledonu se mu povedlo postoupit více než jednou do finále jako teprve čtvrtému hráči do 21 let věku. V takzvané open éře to dokázali jen Boris Becker (4), Björn Borg a Rafael Nadal (oba 2).

Medveděv byl rád, že vzdoroval více než loni. "Dneska jsem byl mnohem blíž. Ale v důležitých chvílích jsem byl horší. Rozdrtil mě," řekl.

Tenisový grandslam Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 50 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Alcaraz (3-Šp.) - Medveděv (5-Rus.) 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4.