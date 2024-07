"A kolik máme mít medailí?" Gauffová po porážce od Češek vystartovala na novinářku

Zatímco improvizované deblové duo Karolína Muchová a Linda Nosková rozdávalo po dalším triumfu ve čtyřhře úsměvy, poražená favorizovaná americká tenisová dvojice Cori Gauffová a Jessica Pegulaová přišla před novináře v olympijské Paříži hodně podrážděná. Obě svedly v hloučku žurnalistů ostrou debatu o ztracených medailových nadějích.

Paříž (od našeho zpravodaje) - V pavouku olympijské čtyřhry nebylo moc větších favoritek na medaili. Hvězdné Američanky jsou elitní singlistky, sehrané deblistky a i na turnaji plnily roly nasazených jedniček.

Jejich prohra 6:2, 4:6 a 5:10 s Češkami, které se daly dohromady těsně před turnajem a ještě čtyřhru v podstatě nehrají, vzbudila i mezi zahraničními novináři velké pozdvižení.

O rozhovor s Gauffovou a Pegulaovou byl tedy zájem a obě Američanky se po zápase přihnaly mezi média velmi brzy. Zprvu hlavně vyzdvihovaly výkon Češek.

"Soupeřky se v druhém setu zlepšily a hrály výborně, my jsme naopak úplně nevyužily naše šance," nechala se slyšet Pegulaová.

Napětí v uličce mix zóny vyhrazené pro rozhovory vyeskalovala, když se jedna z novinářek zeptala, zda o něčem svědčí, že tolik amerických tenisových nadějí na medaile zhaslo v turnaji tak brzy.

"Ne, prostě platí, co už jsme říkaly, že soupeřky hrály dobře, proto jsme prohrály, o ničem to nesvědčí," vystartovala podrážděně Gauffová.

Ta už skončila překvapivě i ve dvouhře, kde také jako světová dvojka patřila k favoritům na zlato. Stejně tak vypadla v singlu i Pegulaová nebo jejich krajanka Emma Navarrová.

"A kolik medailí bychom podle vás měli mít?" zeptala se zostra Gauffová. "Jsme na olympijských hrách, to není lehký turnaj," podpořila ji spoluhráčka.

To už se novinářka omluvila s tím, že to nemyslela zle a ví, že například Gauffová je stále ve hře ve smíšené čtyřhře.

To česká dvojice měla po zápase logicky mnohem lepší náladu. Obzvlášť Nosková, která svedla v super tie-breaku velkou přestřelku s americkými ranařkami.

"Snažila jsem se do toho víc jít, protože jsem věděla, že ony jsou zkušené. V těchhle super tie-breakových situacích byly hodněkrát, tam se může stát cokoli, je to pár míčů," culila se Nosková.

Obě jsou přitom improvizovaným deblovým párem. Dohromady se daly po odhlášení Markéty Vondroušové, pořádně spolu ani netrénovaly a šly hrát první kola. Nyní mají za sebou už dvě výhry.

"Možná jsme pro soupeřky nečitelné. My to taky někdy nečekáme, co tam předvedeme. Občas tam máme takové vtipné situace, že si zakřičíme, ale stejně to bere ta jiná, nebo obě jdeme po stejném míči, radši to jistíme obě dvě," smála se Muchová.

Nyní jsou Češky jeden zápas od bojů o medaile. O semifinále si ve čtvrtek zahrají s tchajwanskou dvojicí Sie Šu-wej, Tsao Čch'-a-i.