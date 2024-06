Vadlejch: Vždy jsem snil o tom, že něco takového zažiju. Pocity na bedně byly slastné

Pocity na nejvyšším stupínku, kdy na jeho počest hrála česká hymna, byly pro novopečeného mistra Evropy Jakuba Vadlejcha slastné. Z dějiště šampionátu v Římě dnes dorazil do Prahy a už se těšil na další práci, která ho čeká směrem k olympijským hrám v Paříži. Řekl to novinářům na letišti.

Před tímto ME už byl Vadlejch na stupních vítězů na velkých akcích pětkrát, ale nikdy jako šampion. Takové pocity zažil až ve středu večer v Římě.

"Bylo to silné. Vždycky jsem o tom snil, že něco takového zažiju, když jsem sledoval v televizi svého trenéra nebo Romana Šebrleho, Báru (Špotákovou). Je to silné. Když člověk stojí úplně na tom nejvyšším stupínku, je to o poznání lepší a hrozně lehko se na to zvyká. Bylo by hezké si to zopakovat," svěřil se svěřenec světového rekordmana Jana Železného, trojnásobného mistra světa a trojnásobného olympijského vítěze.

Vítězství si zajistil šestým hodem dlouhým 88,65 metru a naplnil tak symboliku nových českých reprezentačních dresů, na kterých je šestý oštěp zlatý jako vzpomínka na úspěch Barbory Špotákové na OH v Pekingu 2008. "Při závodě jsem si to neuvědomoval, ale když mi to pak říkali, tak jsem si říkal, že je to zajímavé a symbolické," komentoval to Vadlejch.

Stal se medailovou jistotou české atletiky. V Římě získal jediný cenný kov české výpravy. "Je fakt, že je to pátá medaile z posledních pěti velkých závodů. To mě moc těší. Je to něco, co jsem si kdysi vytyčil jako cíl, a daří se mi to plnit. Jsem rád, že tu medaili pro Česko přivezu, na druhou stranu se snažím na to nefixovat. Jedu si to svoje, pořád se snažím dělat stejné věci a zkrátka věřím, že předvedu ten největší výkon, který tu medaili vezme," řekl stříbrný olympijský medailista z Tokia.

Zlatem prolomil bariéru, poprvé se dostal až na vrchol. Věří, že pro něj může být průlom i to, že to dokázal šestým pokusem, což se mu často v kariéře nestalo. "Dokázal jsem si, že takový scénář toho závodu může nastat. To, že můžu porazit každého, to vím. Jsem trojnásobný diamantový vítěz a diamantovka je takové mistrovství světa, jsou tam všichni soupeři ze světa. Tímhle je to takové potvrzení, je to ten štempl, že vítězit mohu i na těch šampionátech. Je to skvělý pocit," liboval si.

Měl u toho i manželku, bývalou slovenskou vícebojařku. "Ona ví, co za tím je. To je ten člověk, který mě vidí 24/7 a vidí, že u mě to nezačíná a nekončí na tréninku. Začíná to, když se probudím, a končí to, když jdu spát. Vidí, že to beru velice vážně a snažím se najít veškeré skulinky, jak bych se posunul dál a dál. To, že se to takhle povedlo, tak vidí, že za tou dřinou ten výsledek může být," svěřil se třiatřicetiletý český reprezentant.

Těšil se na odpočinek po noci, kdy toho naspal jen minimum, ale také na další přípravu směrem k OH v Paříži. Ty jsou pro něj hlavním vrcholem této sezony. "Já hlavně mám rád, co dělám. Já to prostě zbožňuju. Pro mě jít na trénink je smát se, usmívat se. To, že to můžu dělat a jsem v tom úspěšný, je skvělé. Je to dobré. Takže pro mě jsou další dva měsíce skvělých chvil přede mnou a bude to zakončené doufám tou nejkrásnější chvílí a to jsou ty olympijské hry," vykládal.

Do Paříže poletí ještě před olympiádou na mítink Diamantové ligy, který se uskuteční 7. července. Poslední víkend v červnu by se měl ukázat na mistrovství republiky ve Zlíně.