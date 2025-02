Musím se ztrestat, velel Krčmář při stříbrné honbě. Moravec se v euforii "rozsekal"

Když biatlonista Michal Krčmář dojel pro nečekané stříbro ze smíšených štafet na mistrovství světa v Lenzerheide, zatnul v cíli radostí bicepsy a hlasitě zakřičel.

Přestože je v 34 letech nejzkušenějším českým závodníkem v týmu, v rozhovoru s českými novináři řekl, že byl po dobře rozjetých úsecích Jessicy Jislové, Terezy Voborníkové a Vítězslava Horniga nervózní. V závěrečném kole se ale blýskl rychlým během, díky němuž štafetě ještě o jednu příčku polepšil.

"Byl jsem nervózní jako blázen. Přišel jsem na start svého úseku a říkám: To si ze mě dělají pr…, na jakém místě mi to předávají," komentoval Krčmář situaci, kdy přebíral štafetu na třetí příčce.

"Ten moment, než jsem vyjel, byl hrozný. Musel jsem se od té nervozity nějak oprostit. Když jsem ale pak slyšel, jak všichni ostatní šíleně prožívali ta poslední kola, tak jsem byl rád, že jsem na trati, protože tam s tím mohu alespoň něco dělat," doplnil.

Rodák z Vrchlabí vyjížděl třetí i ze závěrečné střelby vestoje, kde dvakrát opravoval. V tu chvíli ztrácel na druhého Němce Justuse Strelowa necelých 20 vteřin, manko však během chvíle smazal. "Moc jsem tomu nevěřil. Psychicky mi ale pomáhalo, že jsem z předchozích dvou kol věděl, že mám perfektně připravené lyže," podotkl Krčmář.

Dopředu ho hnal také fakt, že za ním jeli vyhlášení rychlíci Nor Johannes Thingnes Bö a Švéd Sebastian Samuelsson. Krčmář ale náskok udržel.

"Dal jsem si jediný úkol, a to být nahoře na mezičase před Johannesem a Samuelssonem, protože pak už je to jen dolů s krátkými přechody. A když jsem viděl všechny z týmu u tratě v euforii a Ondru Moravce, jak se dokonce přede mnou na přechodu rozsekal, když mě povzbuzoval, tak jsem si řekl, že se musím ztrestat a dát to," žertoval Krčmář.

Na závěrečném kopci už cítil, že druhou příčku udrží. V cíli dal naplno průchod emocím. "Když tady na stadionu za vámi běží celý tým a všichni piští a ječí, to jsou už jen čiré emoce a nepopsatelné sdílené pocity. Tahle medaile je dobrá do vitríny, ale ty vzpomínky a prožitky ve vás zůstanou napořád," řekl Krčmář.

Zatímco jeho kolegové slavili první medaili z vrcholné akce, on si připsal ve smíšených štafetách na MS druhý cenný kov. Navázal na bronz ze šampionátu v Anterselvě v roce 2020.

"Z obou týmových závodů mám podobné emoce a řadím je nesmírně vysoko. Štafety mám nejradši, protože ta kolektivní radost je něco jiného, co ani nejde porovnávat s individuálním olympijským stříbrem. To mě na štafetách baví, že nejsou jen o jednom člověku," řekl Krčmář.

Přestože byl na závěrečném ceremoniálu dojatý, slzy udržel. "Ten týmový výkon byl neskutečný a jsem rád, že jsme to dokázali. Tenhle závod nám všem pomůže do budoucna, dá nám vědomí, že to děláme dobře. Je to perfektní odměna za veškerou práci," uvedl Krčmář.

Věří, že úspěch pomůže reprezentantům i do dalšího průběhu šampionátu. Sám chce zaútočit na medaili i v mužské štafetě. "To je můj sen, který ještě nemám splněný. Kdyby se mi to povedlo, tak už s čistým svědomím mohu skončit a nic víc už nepotřebuju," doplnil Krčmář.