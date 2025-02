"Nemáme už jet domů, ať to nezhoršíme?" Stříbro z mixu provázely halas, pláč i údiv

Biatlonisté Jessica Jislová, Tereza Voborníková a Vítězslav Hornig nemohli životnímu stříbru ze smíšené štafety na mistrovství světa v Lenzerheide uvěřit. V rozhovoru s českými novináři ho označili za odměnu pro celou reprezentaci. Na jejich nadějně zajeté tři úseky navázal ve finiši Michal Krčmář, jehož poslední kolo všichni velmi prožívali.

"Já jsem tady během posledního úseku nevydržel stát na místě. Musel jsem pořád něco dělat, protože jsem z toho byl hodně na nervy. Michalovu poslední střelbu jsem strašně prožíval a i jsem si tu v posledním kole zařval," řekl Hornig.

Voborníková se krátce předtím převlékala v buňce, poté ale rychle spěchala do finiše za Krčmářem. "Možná to bylo s Jess (Jislovou) rychlejší než naše poslední kolo v závodě, abychom tam byly načas. Jen jsem hulákala a po očku sledovala, jak Bimbo finišuje. Tenhle sprint do cíle za ním byl asi můj životní výkon," uvedla s úsměvem Voborníková.

Zatímco Krčmář slavil medaili v mixu na MS také před pěti lety, kdy finišoval pro bronz v Anterselvě, trojice jeho kolegů brala premiérový cenný kov z vrcholné akce. Jislová proto netajila slzy.

"Určitě je to hodně emotivní. Vím, že náš tým má hodně šikovné sportovce, a dlouho říkám, že chci, abychom to ukázali nějakým výsledkem. Dnes se to konečně stalo. Jsme za to všichni rádi a je to odměna pro celý český biatlon," podotkla třicetiletá rodačka z Jablonce nad Nisou.

Po slavnostním ceremoniálu, kde Češi stáli po boku vítězných Francouzů a třetích Němců, si užili tradiční vyhazování do vzduchu i pokřik z tribun. "Je to krásný pocit. A to, že se nám to podařilo na mistrovství světa, tak tomu furt nedokážu uvěřit," řekla Voborníková.

Podobně na tom byl i Hornig, který jel smíšenou štafetu na MS poprvé. "Já tomu nebudu asi věřit hodně dlouho. Je to opravdu skvělé. Jsem rád, že nemusíme závodit zítra, protože bychom nebyli schopni odstartovat. Budeme to muset nějak vydýchat a dát se dohromady," uvedl Hornig.

Pětadvacetiletý reprezentant ustál těžkou chvíli hlavně při střelbě vestoje, kdy dobíjel dvě rány na dva terče. Klíčovou chvíli ustál a předal Krčmářovi na třetí příčce. Ten ji poté ještě vylepšil.

"Asi se sešla únava s nervozitou. Bylo to čistě o tom, že se mi klepaly nohy. Byl tam nějaký svalový třes a v tom se střílí strašně těžko. Jsem rád, že jsem to ubojoval a na trestné kolo jsem nemusel. Spadl mi obrovský kámen ze srdce," líčil Hornig.

Češi dnes prolomili čtyřleté čekání na medaili z vrcholných akcí. Naposledy získala zlato z vytrvalostního závodu Markéta Davidová v roce 2021. Věří, že jim úspěšný úvod pomůže i do dalšího průběhu šampionátu.

"Bavili jsme se o tom, zda nemáme jet už náhodou domů, abychom si to nezhoršili. Myslím, že to všechny trochu uklidní, spadne z nás takový stres a můžeme si to tu už opravdu jen užít a pokusit se na to navázat," doplnila Jislová.