Slovenské horolezce zasáhla Holečkova "neúcta": V naší kultuře po úmrtí neslavíme

Slovenští horolezci ze spolku JAMES se v prohlášení na svém webu ohradili proti Marku Holečkovi, který spolu se Slovákem Ondrejem Húserkou na konci října vylezli prvovýstupem východní stěnou na vrchol himálajské sedmitisícovky Langtang Lirung. Húserka při sestupu zahynul.

Jeden z nejlepších českých horolezců současnosti napsal, že 31. října odpoledne slaňoval jako první, ale to, co se jemu bez problémů podařilo, se Húserkovi stalo osudným. Slovenský horolezec se zřítil do ledové propasti. "Slanil jsem za ním a čtyři hodiny byl u něj, než jeho hvězda vyhasla," napsal Holeček.

Na pohřbu svého parťáka ovšem Holeček chyběl. Jeho účast si nepřáli Húserkovi rodiče a on jejich přání respektoval. Část veřejnosti totiž Holeček pobouřil tím, že zatímco profesionální záchranáři vytahovali tělo slovenského horolezce, jeho kolega oslavoval padesáté narozeniny.

Proti netaktnímu kroku se nyní ohradili i Húserkovi kolegové ze slovenského horolezeckého spolku JAMES.

"Ondro nebyl tibetský mnich, jeho rodina, bývalí spolulezci a kamarádi nejsou stoičtí hinduisté. Máme jiný, svůj vlastní přístup k umírání, smrti a tomu, co je po smrti. Když někdo umře, tak v naší kultuře neoslavujeme. Smutníme. Přesto nás všechny tak velmi zasáhly necitlivé fotky z oslav, tak krátce po incidentu. Zasáhla nás neúcta, která byla prezentovaná jako úcta," napsali zástupci spolku na svém webu.

A ve svém kritickém prohlášení pokračovali dál. "Zraňuje nás pokračující nedostatek pokory, soucitu a citlivosti k příbuzným a k samotné oběti. To skutečně není vhodné. Nedává to nikomu tak potřebný osobní klid a pokoj pro vyrovnaní se s touto ztrátou. A přitom stačilo tak málo. Ondro by si to opravdu zasloužil. Byl ztělesněním dobra a pro druhé by udělal i to poslední," stálo v prohlášení.

Holeček patří mezi nejvýznamnější české horolezce, uznávané ve světové komunitě. Od dětství miloval hory a jeho životním cílem je zdolávat jejich nejtěžší výzvy.

Jeho filozofie se ale od řady kolegů odlišuje - nestojí o výškový rekord, ale o objevování nových cest alpským stylem, tedy s minimem vybavení a spoléháním pouze na vlastní síly.

