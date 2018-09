Tohle místo je pro chlapy, je to malé Las Vegas v Česku!

Jezdí se tam bavit lidi z celého světa. Málokdo ale ví, že jen hodinu a půl od Prahy máme i my své malé Vegas. Ostrůvek luxusu, zábavy i relaxace, kde můžete na pár dní vypnout a zapomenout na práci i starosti.

Byla to vždycky zábava pro bohaté. Ruleta, poker nebo třeba kostky. Koukali jsme na to ve filmech a někteří z nás možná snili o výletě do města, kde všechno "zůstane". To se ale poslední roky mění. Už to není nic nedosažitelného, něco, co je pro elitu. Potemněla kasina a herny u nás už moc nepotkáte, ale zato můžete narazit na resorty, kde zažijete atmosféru Las Vegas. Jako například King’s v Rozvadově.

Jakmile projdete do vstupní haly, přenesete se do jiného světa. Otevře se před vámi prostor plný zábavy a prvotřídního servisu. Hned u recepce visí originál obrazu slavného umělce českého původu Andyho Warhola v mnohamilionové hodnotě. Další vzácné předměty ze soukromé sbírky majitele jsou rozmístěné v celém prostoru.

Výjimečná pohostinnost

Loňské rozšíření o 218 hotelových pokojů znamená pohodlí pro každého návštěvníka. Každý z pokojů je zařízen s důrazem na vybrané materiály a maximální možné soukromí.

Do resortu nedávno přibylo také wellness a fitness, vybavené bazénem s jacuzzi. Za dokonalou masáží od opravdových thajských masérek neváhají hosté dojet i desítky kilometrů.

Nadstandardní pohostinnost celého resortu si můžete vychutnat v místní restauraci a bufetu plném lahodných jídel. Jestli rádi zkoušíte nové věci, nechte přípravu pokrmu na šéfkuchařích. Stačí jim dopředu popsat svoje chuťové preference a můžete se těšit na gastronomický zážitek.

Prožijte nezapomenutelné chvíle

Pokud jste příznivcem karetních her, v King’s na vás čeká životní zážitek. V těchto dnech startuje největší evropská pokerová událost, kde se objeví i nejlepší světoví hráči.

Turnajový maraton evropské odnože World Series of Poker se tu koná od konce září až do začátku listopadu. Je to jedinečná možnost zúčastnit se takové akce v největším poker roomu v Evropě. A že bude letos o co stát. Čekají vás nejen souboje v Texas Hold’Em, ale i v méně známých pokerových variantách.

Naživo uvidíte ty největší hvězdy pokerového světa. Účast přislíbil pokerový fracek Phil Hellmuth, jeden z nejlepších hráčů planety. Už 20. září odstartoval World Series of Poker Circuit, kde se hraje o čtrnáct prestižních prstenů. Na něj hned na začátku října navazuje další festival, World Series of Poker Europe, slibující bitvu o deset zlatých náramků. Zrod nového krále evropského pokeru můžete sledovat v Main Eventu s garancí 5 milionů euro. Přihlásit se můžete i na některý ze side eventů.

Resort má plnohodnotné kasino, kde si můžete zahrát další hry, třeba ruletu, blackjack nebo kostky. Stůl na kostky je speciálně dovezený do Evropy, a mimo King’s se na našem kontinentu nachází už jen jeden. Atmosféru doplňuje charismatický dealer přímo z USA s mnoholetými zkušenostmi. Takovou hru si určitě budete ještě dlouho pamatovat.

V King’s resortu na vás čeká obří porce zábavy. A pokud chcete, celý den z tohoto malého Las Vegas nemusíte vůbec vyjít. Vše, po čem toužíte, vám splní přímo na místě. Stačí dorazit.

Ministerstvo financí varuje: "Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!"