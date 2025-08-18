Tenis

Tenisová pecka pro US Open. Siniaková bude hrát se Sinnerem, v mixu je i další Češka

ČTK ČTK
před 15 minutami
Kateřina Siniaková si na US Open zahraje smíšenou čtyřhru po boku Itala Jannika Sinnera. Startuje také Karolína Muchová s Andrejem Rubljovem z Ruska.
Kateřina Siniaková
Kateřina Siniaková | Foto: Reuters

Podrobnosti připravujeme.

 
Mohlo by vás zajímat

Staří soudruzi musí skončit. Slovenský rebel ostře vystoupil proti vedení tenisu

Staří soudruzi musí skončit. Slovenský rebel ostře vystoupil proti vedení tenisu

Reakce na divoké drby. Obří talent českého tenisu osvětlil příčiny tajemného pádu

Reakce na divoké drby. Obří talent českého tenisu osvětlil příčiny tajemného pádu

Venus je zpět. Nafotila akty, rozdává rady a vítězí. Nikdy mě neodepisujte, varuje

Venus je zpět. Nafotila akty, rozdává rady a vítězí. Nikdy mě neodepisujte, varuje

Spasitel USA pohrozil všem Čechům. Lehečku ocenil, pak dodal pověstné "ale"

Spasitel USA pohrozil všem Čechům. Lehečku ocenil, pak dodal pověstné "ale"
Tenis sport Obsah grandslam US Open čtyřhra Kateřina Siniaková Jannik Sinner Karolína Muchová Andrej Rubljov

Právě se děje

před 3 minutami
Rána pro Vueltu. Hvězda se místo účasti bude zotavovat z pádu
Ostatní sporty

Rána pro Vueltu. Hvězda se místo účasti bude zotavovat z pádu

Poslední cyklistická Grand Tour sezony, cyklistická Vuelta, odstartuje v sobotu z italského Turína.
před 9 minutami
"Bud vyhráváte, nebo jste odepsaný." Kulhavého rival uzavře úžasnou kariéru
Ostatní sporty

"Bud vyhráváte, nebo jste odepsaný." Kulhavého rival uzavře úžasnou kariéru

Hvězdný švýcarský závodník na horských kolech Nino Schurter ukončí v 39 letech kariéru. Desetkrát se stal mistrem světa v cross country.
před 15 minutami
Tenisová pecka pro US Open. Siniaková bude hrát se Sinnerem, v mixu je i další Češka
Tenis

Tenisová pecka pro US Open. Siniaková bude hrát se Sinnerem, v mixu je i další Češka

Kateřina Siniaková nakonec odehraje diskutovaný turnaj smíšené čtyřhry na US Open po boku Jannika Sinnera.
před 20 minutami
Po tropické středě se tento týden ochladí, víkend ale bude slunečný
Domácí

Po tropické středě se tento týden ochladí, víkend ale bude slunečný

Víkend by měl být opět slunečný, ale denní maxima se už zřejmě nedostanou nad 25 stupňů.
Aktualizováno před 1 hodinou
Zelenskyj může válku ukončit, řekl Trump. Krym má zůstat Rusku, Ukrajina mimo NATO
Zahraničí

ŽIVĚ
Zelenskyj může válku ukončit, řekl Trump. Krym má zůstat Rusku, Ukrajina mimo NATO

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Nejde o to vyléčit autismus, ale pomoct těm lidem, říká Čech mířící na Harvard
Magazín

Nejde o to vyléčit autismus, ale pomoct těm lidem, říká Čech mířící na Harvard

Devatenáctiletý Leonard Walletzký z Brna už za pár dní nastupuje na Harvard studovat neurovědy. Chce přijít na kloub autismu, kterým trpí jeho bratr.
před 1 hodinou
"Nikdo nečekal, že vyhrajeme." Američané opět zaskočili hokejový svět
Hokej

"Nikdo nečekal, že vyhrajeme." Američané opět zaskočili hokejový svět

Američtí hokejisté do 18 let vyhráli o víkendu Hlinka Gretzky Cup, historicky známý hlavně jako Memoriál Ivana Hlinky.
Další zprávy