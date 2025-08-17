Staří soudruzi musí skončit. Slovenský rebel ostře vystoupil proti vedení tenisu

Vítěz šesti turnajů na okruhu ATP a někdejší 24. hráč světového žebříčku patří léta k nejhlasitějším kritikům výkonného výboru Slovenského tenisového svazu. Stal se dokonce hlavní tváří reformní skupiny, která chtěla změnit směřování slovenského tenisu a zabránit jeho dalšímu úpadku. Marně.
Zatímco český tenis se starých, pochybných struktur v čele s obviněným Ivem Kaderkou konečně zbavil, na Slovensku zůstává vše při starém.
A tamní tenis chřadne.
Slováci mají aktuálně jediného zástupce v první stovce napříč pohlavími.
Za Rebeccou Šramkovou, momentálně 36. hráčkou světa, přitom zeje obrovská propast. Další ze Slovenek je Viktoria Hrunčáková až na 223. místě. Mezi muži je to ještě horší, nejlepším Slovákem je Lukáš Klein na 122. příčce.
Jakýmsi světlem na konci tunelu mohou být snad jen mladé pušky Renata Jamrichová a Mia Pohánková, které rok po sobě ovládly juniorskou dvouhru na Wimbledonu. Ani na jejich rozvoji ale podle Kližana a dalších kritiků nenese svaz téměř žádnou zásluhu.
"Lidé z Výkonného výboru si jednoduše nechtějí nechat ani pomoct, ani poradit a ani nikoho jiného vyslechnout. Zřejmě proto, že právě oni jsou ti, kteří vše vědí nejlépe. Současný stav tenisu na Slovensku je jen odrazem toho, jak to dělají," pustil se Kližan do kritiky pro tenisovysvet.sk.
Za hlavní příčinu současného stavu považuje generálního sekretáře svazu Igora Mošku. Ten se v nejvyšším vedení slovenského tenisu drží neuvěřitelných dvaatřicet let, tedy po celou historii samostatného státu.
"Jako šéf sekretariátu by neměl mít kompetence na to, aby slovenský tenis ovládal. Naproti tomu se tak děje zejména proto, že za těch 32 roků si ze sekretariátu udělal občanské sdružení, které pobírá veřejné finance od nás všech daňových poplatníků, aby pokryl náklady na provoz vlastní s.r.o. a vlastní akademie v podobě Národního tenisového centra," vysvětlil Kližan, aktuálně 583. hráč na rankingu ATP.
Současnému neutěšenému stavu slovenského tenisu se proto vůbec nediví.
"Tenhle člověk totiž neví o tenisu absolutně nic. V životě ho nehrál, nebyl ani trenérem a za ty desítky roků můžeme všichni vidět, kam až slovenský tenis dovedl," podotkl Kližan s tím, že Výkonný výbor navíc není ochotný spolupracovat ani vést jakýkoli dialog o možné spolupráci.
"Všichni už jsou dávno v důchodovém věku a přesto se stále vyhřívají ve svých funkcích. Pokud bude vládnout tahle nomenklatura starých soudruhů, která se doživotně zabetonovala ve svých funkcích, tak se náš tenis nikam neposune," dodal šestatřicetiletý levoruký hráč.
Řešení krize je podle něj jednoduché, spočívá v obměně funkcionářů.
Kdyby jako jeden z lídrů reformní skupiny tvořené mladými trenéry, bývalými profesionálními tenisty, majiteli klubů, sponzory, ekonomy a právníky, dostal pozvánku k jednání od prezidenta svazu Miloslava Mečíře, žádal by o jediné.
"Jedinou věc, kterou bych mu přednesl, by byla žádost, aby okamžitě odvolal Igora Mošku a vzápětí sám podal demisi," prohlásil vítěz turnajů v Mnichově, Rotterdamu nebo Hamburku.