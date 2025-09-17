Tenis

Krejčíková se Siniakovou obnovily spolupráci úspěšně. Plíšková už podruhé nevyhrála

před 2 hodinami
České tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková na turnaji v Soulu vítězně oživily někdejší úspěšnou deblovou spolupráci. Karolína Plíšková druhý zápas po roční pauze nevyhrála a na menším podniku v Portugalsku skončila.
Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková
Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková | Foto: Reuters

Olympijské šampionky z Tokia, které společně získaly sedm grandslamových titulů, porazily v 1. kole rusko-japonský pár Anna Blinkovová, Makoto Ninomijaová 6:4, 6:3 a postoupily do čtvrtfinále.

České fedcupové šampionky na svůj první společný start od olympijského turnaje v Paříži musely v Koreji čekat.

Zápas naplánovaný na úterý se kvůli nepřízni počasí o den odložil a dnes odehrály jediný game, než je déšť znovu zahnal. Pořadatelé pak jejich zápas přeložili do haly.

Počasí v Soulu dál komplikuje program dvouher, Siniaková i Krejčíková už ale své zápasy prvního kola zvládly odehrát. Siniaková si po úspěšné kvalifikaci zajistila účast ve druhém kole už v pondělí, Krejčíková slavila postup v jediném dohraném úterním duelu.

Dvojnásobná grandslamová šampionka Krejčíková se o místo ve čtvrtfinále dvouhry utká s Emmou Raducanuovou.

Osmá nasazená Britka dnes vyřadila Jaqueline Cristianovou z Rumunska 6:3, 6:4. Soupeřkou Siniakové bude Australanka Darja Kasatkinová, která měla na úvod coby turnajová čtyřka volný los.

Plíšková dřela znovu dvě a půl hodiny

Plíšková na menším turnaji WTA125 v Caldas da Rainha, kde se vrátila k tenisu po více než roční pauze zaviněné zraněním, dohrála ve druhém kole. S Ruskou Polinou Jacenkovou prohrála 7:5, 4:6 a 4:6.

Třiatřicetiletá Plíšková do zápasu nevstoupila dobře a po dvou ztracených servisech prohrávala 0:3. Nakonec ale bývalá světová jednička úvodní sadu vyhrála, když od stavu 3:5 získala čtyři hry za sebou.

Druhou sadu rozhodla ztráta servisu Plíškové za stavu 4:4. Jednadvacetiletá Jacenková, která je ve světovém žebříčku až na 267. příčce, poté sice čelila brejkbolu, ale nakonec set dopodávala a vyrovnala.

Úvod rozhodujícího setu Plíškové nevyšel a nabrala ztrátu 1:5. Poté sice zabrala, za stavu 3:5 odvrátila mečbol a vzápětí snížila na 4:5, ale další šanci už jí Jacenková nedala a při vlastním servisu utkání ukončila.

Plíšková v Caldas da Rainha v prvním kole porazila 6:1, 4:6, 7:5 Tessah Andrianjafitrimovou z Francie. V obou zápasech strávila na kurtu více než dvě a půl hodiny.

V Portugalsku hrála poprvé od konce loňského srpna, kdy si na US Open poranila levý kotník.

Po neúspěšné rekonvalescenci absolvovala v květnu operaci a na elitní okruh by se vítězka 17 turnajů na WTA Tour a dvojnásobná grandslamová finalistka Plíšková chtěla vrátit na asijské šňůře.

Čtvrtfinále si v Portugalsku zahraje jiná Češka Gabriela Knutson. Po výhře 6:7, 6:2, 6:4 proti nasazené osmičce Nizozemce Evě Vedderové ji čeká turnajová čtyřka, Darja Snigurová z Ukrajiny.

Tenisový turnaj žen v Soulu (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Šnajderová (5-Rus.) - McNallyová (USA) 2:6, 6:2, 6:4, Cirsteaová (Rum.) - Zacharovová (Rus.) 6:3, 6:1, Haddadová Maiaová (6-Braz.) - Backová (Korea) 6:4, 6:3, Raducanuová (8-Brit.) - Cristianová (Rum.) 6:3, 6:4, Lamensová (Niz.) - Mariaová (Něm.) 6:4, 6:1.

Dvouhra - 2. kolo: Tausonová (3-Dán.) - Lysová (Něm.) 6:2, 7:6 (7:4), Jointová (Austr.) - Keninová (7-USA) 6:3, 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo: Krejčíková, Siniaková (ČR) - Ninomijaová, Blinkovová (Jap./Rus.) 6:4, 6:3.

Tenisový turnaj žen v Caldas da Rainha (tvrdý povrch, dotace 115.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Knutson (ČR) - Vedderová (8-Niz.) 6:7, 6:2, 6:4, Jacenková (Rus.) - Kar. Plíšková (ČR) 5:7, 6:4, 6:4.

Další zprávy