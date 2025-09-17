Jsi zlý člověk, slyšel Berdych od Nadala. Teď veteráni o Čechovi mluví jako o legendě

Byl pátek večer, 20. října 2006, madridská hala bublala a vřela při každém vítězném míči svého favorita. Rafael Nadal sváděl čtvrtfinálovou bitvu s vycházející českou hvězdou Tomášem Berdychem.
Rodák z Valašského Meziříčí skvěle servíroval a trápil španělského favorita. V tiebreaku druhého setu se propracoval k mečbolu, který typickým dělovým servisem proměnil.
Vyndal z kapsy zbylý míček a výmluvným gestem s ukazováčkem na rtech tišil pískající diváky. Nadal mu pak sice u sítě podal ruku, ale neodpustil si poznámku: "Jsi zlý člověk."
Berdych tak tou dobou začal získávat nálepku mladého tenisového drzouna, který se snaží rozbít hegemonii těch největších hvězd nejen tenisovým uměním.
Tehdy dvacetiletý český mladík měl skvěle našlápnuto. Na kontě měl už vyhraný turnaj Masters v Paříži a proti Nadalovi si připsal už třetí výhru v řadě. Španěl byl tou dobou přitom už dvojnásobný grandslamový vítěz.
Světovému tenisu vládnul Roger Federer, kterého už ale také dokázal Berdych odzbrojit. V Aténách při prvním vzájemném duelu mu zkazil olympijský sen.
Tehdy ale ještě vytáhlý blonďák s kšiltovkou těžko mohl tušit, že bude s těmito pány sbírat hořké porážky v závěrečných fázích turnajů. A když se do této společnosti přidal Novak Djokovič, zavřely se pro něj grandslamové brány téměř úplně.
Přesto byl Berdych bez přestávky v první desítce, dvakrát vyhrál Davis Cup a jednou si zahrál finále Wimbledonu, právě proti Nadalovi, se kterým si velmi rychle vylepšil vztahy.
"S Tomášem jsme na tom úplně v pohodě. Nejsou mezi námi žádné animozity, týden od toho zápasu už to bylo za námi. Dokonce jsme nedávno zvažovali, že si spolu zahrajeme čtyřhru," říkal Španěl novinářům před dalším vzájemným zápasem na okruhu.
Také Berdych se k incidentu po letech vrátil a zpytoval svědomí. "Bylo mi něco málo přes dvacet, to je věk, kdy máte horkou hlavu, třeba i lámete rakety. Já se z mého chování poučil. Ale nikdy jsem nebyl typem člověka, že bych se snažil mermomocí přesvědčit lidi, že jsem jiný, než za koho mě mají," prohlásil český tenista.
Uplynulo už šest let, co někdejší čtvrtý hráč světa ukončil kariéru po 17 letech na okruhu ATP. Přestože nikdy nevyhrál podnik velké čtyřky, stále si drží ve světě velké jméno, obzvlášť nyní, když nově plní roli daviscupového kapitána.
"Tomáš je legenda, dlouhá léta člen Top 10 světového tenisu. Ukázal vysokou úroveň hry ve spoustě zápasů. Byl nebezpečný z forhendu i bekhendu, měl vyrovnané údery a skvělý servis. Cítím k němu velký respekt," řekl o čerstvém čtyřicátníkovi americký nehrající kapitán v Davis Cupu a někdejší elitní deblista Bob Bryan.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.