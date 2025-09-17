Tenis

Po senzačním postupu luxusní soupeř. Tenisty v Davis Cupu čeká Alcaraz a spol.

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davisova poháru utkají se Španělskem. Rozhodl o tom dnešní los v Boloni, kde se finálový turnaj od 18. do 23. listopadu uskuteční. Titul obhajují domácí Italové.
Tomáš Macháč a Jakub Menšík, Davis Cup
Tomáš Macháč a Jakub Menšík, Davis Cup | Foto: Reuters

Se Španělskem, kterému by mohl pomoci první hráč světa a šestinásobný grandslamový vítěz Carlos Alcaraz, se čeští a čs. tenisté utkají podesáté. Zatím s nimi mají bilanci 4:5. S výběrem kapitána Davida Ferrera se Češi střetnou i ve třetím ročníku po sobě, loni s nimi prohráli ve skupinové fázi.

Tým kapitána Tomáše Berdycha se mezi osm nejlepších probojoval v závěru minulého týdne, kdy porazil ve 2. kole kvalifikace ve floridském Delray Beach USA 3:2 na zápasy. Do čtvrtfinále se Češi probojovali po dvou letech, předloni nestačili v této fázi na Austrálii.

Češi figurovali po dnešním dodatečném losu v Boloni jako čtvrtí nasazení. Vedle Španělska tak mohli dostat Belgii, Rakousko, nebo Argentinu, proti níž o post nasazených usilovali. Bývalý španělský tenista Feliciano López jim pak během slavnostního ceremoniálu vytáhl z mísy své krajany.

Šestinásobní šampioni Španělé se do finálové fáze Davisova poháru dostali poté, co ve 2. kole kvalifikace otočili duel s Dánskem, s nímž prohrávali 0:2 na zápasy a ve třetí dvouhře odvracel Pedro Martínez mečbol proti Holgeru Runemu. Vedle Martíneze byli v nominaci také Pablo Carreňo, Jaume Munar a Roberto Carballés.

Los finálového turnaje Davisova poháru v Boloni (18. - 23. listopadu):

Česko - Španělsko, Itálie - Rakousko, Francie - Belgie, Německo - Argentina.

 
Mohlo by vás zajímat

Jsi zlý člověk, slyšel Berdych od Nadala. Teď veteráni o Čechovi mluví jako o legendě

Jsi zlý člověk, slyšel Berdych od Nadala. Teď veteráni o Čechovi mluví jako o legendě

Sebrali mu žiletky i vodu po holení. Pak Becker nevěděl, jestli někdo neumírá

Sebrali mu žiletky i vodu po holení. Pak Becker nevěděl, jestli někdo neumírá

Krejčíkovou čekání nevykolejilo. Kvalifikantku hladce porazila

Krejčíkovou čekání nevykolejilo. Kvalifikantku hladce porazila

Lojda: Nová krev českému Davis Cupu pomohla, z Berdycha mají respekt i soupeři

Lojda: Nová krev českému Davis Cupu pomohla, z Berdycha mají respekt i soupeři
Tenis sport Obsah Davis Cup Jakub Menšík Tomáš Macháč

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
V blízkosti Záporožské jaderné elektrárny se ozývá ostřelování
Zahraničí

ŽIVĚ
V blízkosti Záporožské jaderné elektrárny se ozývá ostřelování

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 4 minutami

Mladí slávisté se s Bodö/Glimt nemazali. Norskému týmu naložili pět branek

Fotbalisté Slavie do 19 let vstoupili do Youth League vysokým domácím vítězstvím 5:0 nad outsiderem Bodö/Glimt. Dvě branky Pražanů dal v Radotíně Adam Rajnoha. Další zápas v ligové fázi soutěže,…
Přečíst zprávu
před 15 minutami
Brusel stupňuje tlak na Izrael, chystá nová cla i sankce na extremisty
Zahraničí

Brusel stupňuje tlak na Izrael, chystá nová cla i sankce na extremisty

Evropská komise také pozastavuje bilaterální podporu Izraeli, kromě podpory občanské společnosti a památníku Jad Vašem.
před 16 minutami
Magazín

Nádhera. Snovou školku s výhledem na zámek pomáhaly vybudovat i samotné děti

Nádhera. Snovou školku s výhledem na zámek pomáhaly vybudovat i samotné děti
Prohlédnout si 27 fotografií
Ve Fulneku vyrostla nová mateřská škola, která se už na první pohled vymyká běžným představám o tom, jak by měla školka vypadat. Moderní architektura, respekt k přírodě i městské památkové zóně, důraz na dětské vnímání prostoru a nevšední spojení s krajinou – to vše tvoří unikátní místo, které je víc než jen školní budovou. Proto na ni děti asi jen tak nezapomenou.
Nový objekt vznikl na základě architektonické soutěže a jeho návrh musel citlivě reagovat na historický kontext města Fulnek.
před 25 minutami
Chyběly jen centimetry. Tyčkařka Švábíková skončila těsně pod bronzem
Ostatní sporty

Chyběly jen centimetry. Tyčkařka Švábíková skončila těsně pod bronzem

Tyčkařka Amálie Švábíková skončila čtvrtá na atletickém mistrovství světa v Tokiu.
Aktualizováno před 32 minutami
Trump zahájil "bezprecedentní" návštěvu Británie, přivítala ho královská rodina
Zahraničí

Trump zahájil "bezprecedentní" návštěvu Británie, přivítala ho královská rodina

Americký prezident Donald Trump dnes po poledni místního času zahájil oficiální část návštěvy Británie.
před 57 minutami
Zločiny, záhady, ideologie. Vyhrajte knihu Pavla Švece Podivné zločiny
Lifestyle

Zločiny, záhady, ideologie. Vyhrajte knihu Pavla Švece Podivné zločiny

Záhadné kauzy, zamlčená svědectví a ideologické tlaky. Soutěžte o knihu Podivné zločiny!
Další zprávy