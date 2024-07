Souček obhájil vítězství ve Zlatém míči. Anketu vyhrál už počtvrté

Reprezentační kapitán Tomáš Souček počtvrté vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony. Devětadvacetiletý záložník West Hamu porazil v hlasování žurnalistů o 280 bodů obránce Ladislava Krejčího mladšího a obhájil loňské prvenství.

Třetí skončil Součkův klubový spoluhráč bek Vladimír Coufal. Výsledky 28. ročníku ankety dnes v Praze slavnostně vyhlásil Klub sportovních novinářů.

Zatímco před rokem Souček zvítězil o jediný bod před jiným záložníkem Antonínem Barákem, tentokrát měl výrazný náskok. Základ svému triumfu položil defenzivně laděný středopolař už v podzimní části hlasování, které ovládl o 310 bodů před Coufalem. K pohodlnému udržení první příčky mu stačilo druhé místo za jaro za Krejčím.

"Tohle ocenění je pro mě vždy velká čest, je to odměna za mou práci za celý rok. Když se za sezonou ohlédnu, jediné zklamání bylo vypadnutí ve skupině na Euru. To byla jediná kaňka. Jinak beru sezonu jako povedenou, ve West Hamu se mi dařilo, dal jsem celkem 10 gólů," řekl Souček novinářům během vyhlášení.

Upevnil si třetí pozici v historickém pořadí ankety a na druhého Pavla Nedvěda, někdejšího reprezentačního kapitána, ztrácí už jen dva triumfy. Zvítězil také v letech 2020 a 2021. Rekordmanem Zlatého míče je bývalý gólman Petr Čech s 12 prvenstvími.

"Že bych mohl dohnat Pavla Nedvěda, na to vůbec nemyslím, protože získal i Zlatý míč pro nejlepšího hráče světa, což je úplně jiná úroveň. Já jsem rád za to, co jsem vyhrál já," podotkl s úsměvem Souček, jenž třikrát ovládl také anketu Fotbalista roku, kterou pořádá FAČR.

V uplynulé sezoně dal za West Ham 10 soutěžních branek, z toho sedm zaznamenal v anglické lize, v níž zasáhl do 37 z celkových 38 kol. K tomu přidal čtyři góly za českou reprezentaci. Na podzim se trefil v posledních třech zápasech kvalifikace a prosadil se také v závěrečném utkání skupiny na vrcholícím mistrovství Evropy proti Turecku, kterému však národní tým podlehl 1:2 a s turnajem se po základní fázi rozloučil.

Krejčí stejně jako vloni ovládl jarní hlasování a celkovým druhým místem dosáhl svého dosavadního maxima v anketě. Pětadvacetiletý obránce, který v uplynulém ročníku dovedl pražskou Spartu k obhajobě titulu, je nejvýše postaveným zástupcem české ligy. Od nové sezony bude působit ve španělské Gironě.

Mezi první čtrnáctkou v anketě je jen čtveřice, která v uplynulém ročníku hrála v zahraničí. Vedle vítězného Součka a třetího Coufala jsou to pátý Patrik Schick z týmu šampiona německé ligy Leverkusenu a sedmý Václav Černý z Wolfsburgu. Předloňský vítěz ankety Schick získal všech 239 bodů za jaro, na podzim totiž laboroval se zraněním.

Souček posbíral suverénně nejvíce prvních míst, a to 45, z toho 36 na podzim. Dvanáctkrát dali žurnalisté do čela pořadí Krejčího, který byl nejčastěji druhý. Aspoň na jednom z hlasovacích lístků se na první pozici objevilo 12 hráčů.

Fotbaloví novináři hlasují v anketě dvoukolově po podzimu a po jaru, celkový vítěz vzejde ze součtu. Aspoň bod si v tomto ročníku připsalo 49 hráčů, do hlasování se zapojil stejný počet žurnalistů. V případě bodové rovnosti rozhodovalo více lepších umístění.

Fotbalová anketa Zlatý míč ČR za sezonu 2023/24:

1. Tomáš Souček (West Ham) 883 b., 2. Ladislav Krejčí mladší (Sparta Praha) 603, 3. Vladimír Coufal (West Ham) 415, 4. Lukáš Provod (Slavia Praha) 304, 5. Patrik Schick (Leverkusen) 239, 6. Jindřich Staněk (Plzeň/Slavia Praha) 232, 7. Václav Černý (Wolfsburg) 221, 8. Filip Panák (Sparta Praha) 201, 9. Tomáš Holeš (Slavia Praha) 177, 10. Vasil Kušej (Mladá Boleslav) 171, 11. Pavel Šulc 167.

Další pořadí: 12. Robin Hranáč 162, 13. Tomáš Chorý (všichni Plzeň) 149, 14. Jan Kuchta (Sparta Praha) 134, 15. Tomáš Čvančara (Mönchengladbach) 126, 16. Antonín Barák (Fiorentina) 121, 17. Václav Hladký (Ipswich) 114, 18. Michal Sadílek (Twente Enschede) 110, 19. Mojmír Chytil (Slavia Praha) 106, 20. Adam Hložek (Leverkusen) 64, 21. Václav Jurečka (Slavia Praha) 59, 22. Ondřej Lingr (Feyenoord Rotterdam) 58, 23. David Douděra (Slavia Praha) 49, 24. David Jurásek (Benfica Lisabon/Hoffenheim) 48, 25. Matěj Kovář (Leverkusen) 44, 26. Lukáš Kalvach (Plzeň) 42, 27. Marek Havlík (Slovácko) 38, 28. Martin Vitík (Sparta Praha) 37, 29. Alex Král (Union Berlín) 35, 30. Marek Matějovský (Mladá Boleslav) 31.