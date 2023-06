Milionář z chaty i diskotékový rváč. Procházka překonal smrt otce a uhranul svět MMA

O největší úspěch českého MMA, smíšeného bojového umění, se postaral bojovník Jiří Procházka (30), který 12. června 2022 porazil v titulovém zápase polotěžké váhy prestižní organizace UFC Glovera Teixeiru z Brazílie a získal pás šampiona. Procházka má v oktagonu bilanci 29 vítězství, jednu remízu a tři porážky, neuspěl naposledy v prosinci 2015.

Rodák z Hostěradic na Znojemsku se zpočátku věnoval thajskému boxu, poté ale přešel ke smíšeným bojovým uměním (MMA). V UFC Procházka debutoval v červenci 2020, kdy v Abú Zabí porazil v polotěžké váze mírně favorizovaného Švýcara Volkana Oezdemira, když jej knokautoval po 49 sekundách druhého kola. V květnu 2021 v závěru druhého kola knokautoval loktem z otočky Dominicka Reyese z USA a následně se posunul na druhé místo žebříčku své váhové kategorie v UFC.

V titulovém zápase polotěžké váhy porazil Teixeiru z Brazílie a získal pás šampiona. Duel plný tvrdých výměn ukončil v závěrečném 5. kole na takzvanou submisi, kdy soupeř 28 sekund před koncem zápas při škrcení "odklepal". Za vítězství Procházka celkem inkasoval přes 500.000 dolarů (téměř 11 milionů korun).

Přesto nežije v žádném velkém přepychu, už před lety mu učarovala kamenná chata v Brně-Bystrci a tam uprostřed lesa i žije.

Obhajovat titul šampiona měl Procházka loni v prosinci, kdy se měl v zápase znovu utkat s Teixeirou. Kvůli vážnému zranění ramene, které si Procházka přivodil při tréninku v Las Vegas, však český bojovník zápas zrušil a pásu šampiona se vzdal. Jakmile se ale dá zdravotně do pořádku, je Procházka připraven o titul bojovat. V prosinci podstoupil operaci a poté začal rehabilitovat. Podle svých slov by měl být nejpozději v září připraven bojovat o opětovný zisk pásu.

Rodák z Hostěradic na Znojemsku má přezdívku Denisa, nyní si dává do jména zkratku BJP. "Nad tím si chci ještě sednout, abych to hezky vysvětlil. Musím hezky říct ten přímý název, což jsou bomby jako pí… Především je důležité vystihnout myšlenku, jít do toho úplně se vším, na maximum. Boj, fyzická síla, zapojení všech možných dostupných prostředků a schopností těla, abych dosáhl nejlepšího výsledku. O tomhle to je," popsal podstatu zkratky BJP, pod kterou provozuje i obchod se sportovním oblečením a náčiním. Trénuje v klubu Jetsaam Gym Brno pod vedením trenérů Martina Karaivanova a Jaroslava Hovězáka.

Jeho nová přezdívka BJP vzbudila pořádný ohlas v Indii, kde tuto zkratku používá Indická lidová strana, tedy Bharatiya Janata Party.

Procházka je rovněž bývalým šampionem japonské organizace Rizin Fighting Federation v polotěžké váze a bývalým mistrem ČR v thajském boxu. Mezi jeho další úspěchy patří zisk titulu organizace GCF v roce 2013.

Za jeho zlatavým pásem vítěze se skrývá drsný příběh. Vždyť o otce přišel v pouhých šesti letech, když muž, po kterém získal jméno Jiří, dostal infarkt. Vyrůstal bez mužského vzoru, možná právě proto se dříve účastnil pouličních rvaček a bitek fotbalových chuligánů a před lety dokonce dostal podmínku za ublížení na zdraví.

Když začal zápasit v japonském Rizinu, začal se podle vlastních slov hodně zajímat o samurajskou ideologii, ovlivnil ho samurajský kodex Bušidó nebo středověká Kniha pěti kruhů od Mijamota Musašiho.