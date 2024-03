Pastrňákovi hodili na led medvědí kožich. Po parádním hattricku ho na sebe navlékl

David Pastrňák řídil v NHL svým druhým hattrickem v sezoně výhru hokejistů Bostonu 6:2 nad Ottawou a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Havířovský rodák bodoval v šestém utkání v řadě (6+3) a je v soutěži čtvrtý v tabulkách střelců (44 gólů) i produktivity (99 bodů).

Pastrňák zajistil Bostonu v první třetině vedení 2:0. Český útočník otevřel v 9. minutě skóre tečí střely Matta Grzelcyka, jemuž přihrál na modrou čáru Pavel Zacha.

Druhý gól přidal ze samostatného úniku, když vystihl v obranném pásmu přihrávku a parádní sólo zakončil bekhendovým blafákem.

Pastrňák zkompletoval hattrick ve 45. minutě bekhendem z levého kruhu a gólem na 4:2 odrazil nápor Ottawy.

Kromě tradičních kšiltovek přiletěl tentokrát na led dokonce i medvědí kožich. "Zajímalo by mě, jak ho dostali na stadion, po zápase jsem jim za tenhle speciální dárek dal moji hokejku," citovala stránka NHL.com Pastrňáka, jenž v kožichu po utkání zapózoval.

A Pawsta Postgame 🐾 pic.twitter.com/pe7WTE1BC9 — Boston Bruins (@NHLBruins) March 20, 2024

Pastrňák nasázel v NHL sedmnáct hattricků a v klubové historii je lepší pouze Phil Esposito (26).

"Když vám to tam padá, tak je to vždy zábava. Tenhle hattrick mě těší o to víc, že jsem ho dal díky dvěma trefám bekhendem a jednou ze vzduchu. To se mi nedaří každý den, takže to bylo tentokrát speciální," liboval si Pastrňák.

Sedmadvacetiletý útočník nastřílel za Boston celkově 345 branek a třetí trefou v zápase se posunul v klubové tabulce kanonýrů na sedmé místo před současného prezidenta Bruins Cama Neeleyho.

Ondřej Palát a Tomáš Nosek přispěli shodně dvěma přihrávkami k výhře New Jersey 5:2 nad Pittsburghem. Čeští útočníci nastupují ve třetí řadě s Dawsonem Mercerem, který zakončil jejich akce.

Při svém prvním gólu otevřel v 6. minutě skóre a v 50. minutě zvýšil po vydařené kombinaci do odkryté branky na 4:1. Nosek si ve 25. utkání sezony připsal první přihrávky a zlepšil se na tři body (1+2). Palát má na kontě 28 bodů (9+19). Dvěma trefami podpořil výhru New Jersey Timo Meier.

Carolina porazila i díky trefě Martina Nečase venku New York Islanders 4:1. Základ úspěchu položila v úvodní třetině, kterou ovládla 3:0. Třetí gól týmu vstřelil Nečas, který využil dvě vteřiny před první sirénou přesilovou hru střelou z mezikruží pod horní tyč. Český útočník byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Předčil jej Seth Jarvis, který dal první dva góly utkání.

Petr Mrázek inkasoval šestkrát z 24 střel při prohře Chicaga 2:6 na ledě Los Angeles. Na český brankářský souboj nedošlo, David Rittich sledoval vítězství Kings ze střídačky.

Jan Rutta si připsal pět záporných bodů při debaklu San Jose 2:8 v Nashvillu.

Výsledky NHL:

Boston - Ottawa 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)

Branky: 9., 12. a 45. Pastrňák (na první Zacha), 39. a 59. Brazeau, 46. J. Boqvist - 34. Pinto, 40. B. Tkachuk. Střely na branku: 26:32. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Shattenkirk, 3. Ullmark (všichni Boston).

Detroit - Columbus 4:3 v prodl. (0:2, 2:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 23. a 60. Raymond, 25. Seider, 61. P. Kane - 6. Werenski, 14. Texier, 45. Marčenko. Střely na branku: 27:35. Diváci: 17.707. Hvězdy zápasu: 1. Raymond, 2. P. Kane (oba Detroit), 3. Werenski (Columbus).

New Jersey - Pittsburgh 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Branky: 6. a 50. Mercer (na obě Nosek, Palát), 35. a 57. Meier, 49. Holtz - 28. M. Pettersson, 58. Rust. Střely na branku: 38:38. Diváci: 15.605. Hvězdy zápasu: 1. Allen, 2. Mercer, 3. Meier (všichni New Jersey).

NY Rangers - Winnipeg 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Branky: 30. Wennberg, 59. Lafreniere - 25., 38. a 60. Scheifele, 33. Connor. Střely na branku: 40:27. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Scheifele, 3. Connor (všichni Winnipeg).

Philadelphia - Toronto 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)

Branky: 1. Tippett, 21. Sanheim, 37. Frost, 53. Laughton - 42. W. Nylander, 51. Bertuzzi, 58. Tavares. Střely na branku: 30:30. Diváci: 18.623. Hvězdy zápasu: 1. Frost, 2. Tippett, 3. York (všichni Philadelphia).

NY Islanders - Carolina 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)

Branky: 45. Palmieri - 13. a 15. Jarvis, 20. Nečas, 57. Guentzel. Střely na branku: 31:34. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Jarvis, 2. Nečas, 3. Guentzel (všichni Carolina).

St. Louis - Colorado 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Branky: 9. Walker, 25. Toropčenko, 29. B. Schenn - 7., 39. a 45. Rantanen, 27. Mittelstadt. Střely na branku: 33:35. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen (Colorado), 2. Walker (St. Louis), 3. Ničuškin (Colorado).

Nashvile - San Jose 8:2 (1:1, 3:1, 4:0)

Branky: 36. a 51. McCarron, 12. Josi, 30. Zucker, 38. Evangelista, 55. Jankowski, 55. F. Forsberg, 57. Novak - 18. Granlund, 26. Ferraro. Střely na branku: 40:20. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. McCarron, 2. Josi, 3. F. Forsberg (všichni Nashville).

Edmonton - Montreal 3:2 v prodl. (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)

Branky: 10. McDavid, 35. Henrique, 64. Draisaitl - 41. Suzuki, 45. Guhle. Střely na branku: 32:25. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. Ekholm (oba Edmonton), 3. Suzuki (Montreal).

Vancouver - Buffalo 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Branky: 34. a 59. E. Pettersson, 5. Garland - 50. a 60. Dahlin. Střely na branku: 34:17. Diváci: 18.733. Hvězdy zápasu: 1. E. Pettersson (Vancouver), 2. Dahlin (Buffalo), 3. Q. Hughes (Vancouver).

Vegas - Tampa Bay 3:5 (1:2, 1:0, 1:3)

Branky: 2. Marchessault, 37. Howden, 49. Hutton - 45. a 53. Point, 7. Cirelli, 11. Duclair, 59. Kučerov. Střely na branku: 27:21. Diváci: 17.789. Hvězdy zápasu: 1. Point, 2. Kučerov (oba Tampa Bay), 3. Hutton (Vegas).

Anaheim - Minnesota 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Branky: 21. Hartman, 22. Merrill, 32. Kaprizov, 54. Lucchini. Střely na branku: 27:32. Diváci: 16.239. Hvězdy zápasu: 1. Gustavsson, 2. Boldy, 3. Kaprizov (všichni Minnesota).

Los Angeles - Chicago 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)

Branky: 32. a 40. Kopitar, 13. Laferriere, 30. Gavrikov, 46. Danault, 58. Lewis - 15. N. Foligno, 55. Korčinski. Střely na branku: 24:24. Mrázek odchytal za Chicago celý zápas, inkasoval šest branek z 24 střel a úspěšnost zásahů měl 75 procent. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Kopitar, 2. Kempe, 3. Gavrikov (všichni Los Angeles).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 70 41 15 14 237:192 97 2. Florida 68 45 4 19 224:165 94 3. Toronto 67 38 9 20 244:212 85 4. Tampa Bay 68 37 6 25 240:228 80 5. Detroit 69 35 6 28 236:232 76 6. Buffalo 70 33 5 32 209:207 71 7. Montreal 68 25 12 31 188:239 62 8. Ottawa 67 28 4 35 213:239 60

Metropolitní divize:

1. NY Rangers 69 45 4 20 231:189 94 2. Carolina 69 43 6 20 236:185 92 3. Philadelphia 69 35 8 26 206:211 78 4. Washington 67 33 9 25 181:208 75 5. NY Islanders 68 29 15 24 203:226 73 6. New Jersey 69 33 4 32 225:238 70 7. Pittsburgh 68 30 9 29 199:204 69 8. Columbus 69 23 12 34 202:250 58

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 68 44 5 19 214:160 93 2. Colorado 69 44 5 20 258:207 93 3. Dallas 69 41 9 19 251:210 91 4. Nashville 69 40 4 25 227:206 84 5. Minnesota 69 34 8 27 216:219 76 6. St. Louis 69 36 3 30 197:209 75 7. Arizona 68 28 5 35 201:224 61 8. Chicago 69 19 5 45 152:248 43

Pacifická divize: