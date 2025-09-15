Česká naděje prolétla do finále. Strhující maraton měl senzačního vítěze

Pátá žena loňských olympijských her v Paříži Švábíková potvrdila pozici jedné z největších nadějí české výpravy na tomto MS. Postupem do finále napodobila úspěchy koulaře Tomáše Staňka a výškaře Jana Štefely.
Podobně jako na HMS v Číně kvalifikaci tyčkařkám prodloužily technické problémy se stojany.
"To by asi nebyla tyčka žen, kdyby se tam něco nepokazilo. Kvalifikace byla poměrně v pohodě, i počasí bylo dobré. Jsem ráda, že nás nechali projít čtrnáct a nemusely jsme se po té dlouhé pauze rozeskakovat na tu další výšku," řekla České televizi Švábíková.
Další zklamání po loňském vyřazení v kvalifikaci OH prožila britská spolufavoritka Molly Cauderyová. Halová mistryně světa z roku 2024 si v rozcvičování poranila kotník a do kvalifikace vůbec nenastoupila.
V kvalifikaci neuspěl ani jeden z českých kladivářů. Ukrajinského rodáka Volodymyra Myslyvčuka od finále dělilo 22 centimetrů. Výkonem 75,69 metru ze závěrečné série obsadil 13. místo, tedy první nepostupové.
"Je to smutné. Víc nic nemůžu říct, jedině smutek. Kvalifikace byla úplně bez problémů, bohužel dneska mi to nestačilo," posteskl si.
Druhý český kladivář Patrik Hájek hodil 72,63 metru a celkově se zařadil na 28. místo. "Úplně jsem to dneska necítil, nebylo mi přáno. Nejsem spokojený. Doufal jsem ve finále, ale nevyšlo to," litoval.
Ve večerním bloku v Tokiu dnes budou o postup do dalších kol bojovat ještě Vít Müller v rozběhu na 400 metrů překážek a dálkař Radek Juška v kvalifikaci.
Dramatický maraton
Mistrem světa v maratonu se stal Alphonce Felix Simbu z Tanzanie. V posledních metrech se protlačil před Němce Amanala Petrose a k bronzu z MS 2017 přidal zlatou medaili. Oba měli shodný čas 2:09:48 hodiny.
Trojice budoucích medailistů se od soupeřů odpoutala v posledním kilometru, na Národní stadion vbíhali společně. Na tartanovém oválu měl blízko k vítězství Petros, ale těsně před cílem zaútočil Simbu a německý vytrvalec na jeho nástup nedokázal zareagovat.
Bronz s odstupem pěti sekund získal Iliass Aouani z Itálie.
Obhájce titulu Victor Kiplangat z Ugandy se dlouho staral o tempo početné vedoucí skupiny, ale nakonec doběhl až patnáctý za 2:11:33.
Mistrovství světa v atletice v Tokiu:
Finále:
Muži:
Maraton: 1. Simbu (Tan.), 2. Petros (Něm.) 2:09:48, 3. Aouani (It.) 2:09:53, 4. Alame (Izr.) 2:10:03, 5. Chelangat (Ug.) 2:10:11, 6. Chiappinelli (It.) 2:10:15.
Kvalifikace:
Muži:
Kladivo: 1. Katzberg (Kan.) 81,85, …13. Myslyvčuk 75,69, 28. Hájek (oba ČR) 72,63 - oba nepostoupili do finále.
Ženy:
400 m př.: 1. Jonesová (USA) 53,18.
3000 m př.: 1. Chemutaiová (Ug.) 9:07,68.
Tyč: 1. De Menisová (Braz.), Ayrisová (N. Zél.), Morrisová (USA), Moserová (Švýc.), Šutejová (Slovin.) a A. Mollová (USA), …11. mj. Švábíková (ČR) všechny 460 - postoupila do finále.