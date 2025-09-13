Válka Američanů i návrat hvězdy po soudu proti otci tyranovi. Čechům hrozí tvrdá nula

Souboj o nejrychlejšího muže planety bývá klasickým vrcholem atletického MS. Letos by měl být navíc kořeněný pnutím mezi Američany Noahem Lylesem a Kennethem Bednarekem.
Možná si vzpomenete, jak Lyles vypěnil před dvěma lety na MS v Budapešti, kde se podivoval nad tím, proč se vítězové basketbalové NBA nazývají světovými šampiony.
Na dráze zase extravagantní rychlík svými výstupy leckdy štve a provokuje soupeře.
Když v srpnu na dvoustovce v rámci amerického šampionátu v Eugene porazil Bednareka, těsně před cílem mu věnoval dlouhý pohled a po doběhu zkřížil jeho dráhu. Naštvaný Bednarek do Lylese vrazil, načež to chvíli vypadalo, že si vše vyříkají ručně.
"Byl to nesportovní hnus," zlobil se Bednarek a sliboval, že příště to Lylesovi na dráze spočítá. Sprinty v Tokiu tak budou mimořádně zajímavé.
Finále stovky je na programu v neděli 14. září v 15:20 SELČ. A přestože zde Lyles obhajuje zlato z Budapešti i z loňské olympiády, v popředí letošních světových tabulek chybí.
Bitva o medaile na dvoustovce přijde na řadu v pátek 19. září v 15:06.