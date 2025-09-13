Ostatní sporty

Válka Američanů i návrat hvězdy po soudu proti otci tyranovi. Čechům hrozí tvrdá nula

Ondřej Zoubek Ondřej Zoubek
před 1 hodinou
V netradičně pozdním termínu se v Tokiu rozběhl globální vrchol atletické sezony - mistrovství světa. Současná atletika je plná zajímavých příběhů, na které šampionát láká. A kdo jsou nejžhavější želízka české výpravy v Japonsku? Podívejte se na přehled.
Válka amerických sprinterů

Noah Lyles na MS v atletice 2023
Noah Lyles na MS v atletice 2023 | Foto: Reuters

Souboj o nejrychlejšího muže planety bývá klasickým vrcholem atletického MS. Letos by měl být navíc kořeněný pnutím mezi Američany Noahem Lylesem a Kennethem Bednarekem.

Možná si vzpomenete, jak Lyles vypěnil před dvěma lety na MS v Budapešti, kde se podivoval nad tím, proč se vítězové basketbalové NBA nazývají světovými šampiony.

Na dráze zase extravagantní rychlík svými výstupy leckdy štve a provokuje soupeře.

Když v srpnu na dvoustovce v rámci amerického šampionátu v Eugene porazil Bednareka, těsně před cílem mu věnoval dlouhý pohled a po doběhu zkřížil jeho dráhu. Naštvaný Bednarek do Lylese vrazil, načež to chvíli vypadalo, že si vše vyříkají ručně.

"Byl to nesportovní hnus," zlobil se Bednarek a sliboval, že příště to Lylesovi na dráze spočítá. Sprinty v Tokiu tak budou mimořádně zajímavé.

Finále stovky je na programu v neděli 14. září v 15:20 SELČ. A přestože zde Lyles obhajuje zlato z Budapešti i z loňské olympiády, v popředí letošních světových tabulek chybí.

Bitva o medaile na dvoustovce přijde na řadu v pátek 19. září v 15:06.

Ostatní sporty sport Obsah Atletika MS v atletice mistrovství světa

Právě se děje

před 6 minutami
Z gauče na barovou stoličku. Kocour putoval 50 kilometrů a stal se hvězdou
Magazín

Z gauče na barovou stoličku. Kocour putoval 50 kilometrů a stal se hvězdou

Peanut zmizel z domova a vydal se na nečekanou cestu s jasným cílem. A pak tam šel znovu. Příběh kocoura, který ví, co chce!
před 1 hodinou
RETRO KVÍZ: Honzíkova cesta, Timurova parta. Znáte bestsellery socialistické četby?
Infografika
Literatura

RETRO KVÍZ: Honzíkova cesta, Timurova parta. Znáte bestsellery socialistické četby?

Připomeňte si, o jakých literárních dílech se učilo na hodinách češtiny za dob totality.
před 1 hodinou
Nesmrtelný Putin. Co říkají experti na konverzaci, kterou svět nikdy neměl slyšet
0:46
Zahraničí

Nesmrtelný Putin. Co říkají experti na konverzaci, kterou svět nikdy neměl slyšet

Cestou po červeném koberci na čínskou vojenskou přehlídku se ruský prezident a jeho čínský protějšek pobavili na téma dlouhověkosti a nesmrtelnosti.
před 1 hodinou
Bartůňková neohroženě jede Mexikem. Mladá Češka si poradila i s obhájkyní titulu
Tenis

Bartůňková neohroženě jede Mexikem. Mladá Češka si poradila i s obhájkyní titulu

Tenistka Nikola Bartůňková porazila v Guadalajaře obhájkyni titulu Magdalenu Frechovou 7:5, 6:4 a na WTA Tour si poprvé zahraje semifinále.
před 1 hodinou

Koulař Staněk postoupil do finále MS, po zranění uspěl i rekordman Crouser

Koulař Tomáš Staněk postoupil do finále atletického mistrovství světa v Tokiu. V kvalifikaci byl výkonem 20,67 metru desátý. První letošní start úspěšně zvládl i světový rekordman Ryan Crouser, jenž…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Přehled
Ostatní sporty

Světová atletika láká na množství zajímavých příběhů. A co česká želízka na mistrovství světa v Tokiu? Podívejte se na přehled.
před 2 hodinami
Skvělý Lehečka vyděsil Američany, Menšík poté zaváhal. Češi vzdorují favoritům
Tenis

Skvělý Lehečka vyděsil Američany, Menšík poté zaváhal. Češi vzdorují favoritům

Čeští tenisté hrají po úvodních dvouhrách ve 2. kole kvalifikace Davisova poháru s výběrem USA nerozhodně 1:1.
