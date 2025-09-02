Ostatní sporty

"Postarám se, abys nezemřel na rakovinu." A teď norský tvrďák senzačně vede Vueltu

Španělská Vuelta, poslední cyklistická Grand Tour sezony, má po prvním týdnu trochu šokujícího lídra. Červený dres nevozí vítěz dvou etap Jonas Vingegaard ani další spolufavorit Joao Almeida, nýbrž široké sportovní veřejnosti takřka neznámý Torstein Träen. Nor, který překonal rakovinu a odjel Tour de France se zlomeným loktem.
Torstein Träen v červeném dresu pro lídra Vuelty 2025
Torstein Träen v červeném dresu pro lídra Vuelty 2025

Bod zlomu přišel pro rodáka z města Hönefoss, který nedávno oslavil třicáté narozeniny, v květnu 2022. Přesněji v pátek třináctého.

Tehdy se Träen na týmovém soustředění dozvěděl o pozitivním dopingovém testu z předchozího závodu Kolem Katalánska.

Prokázal zvýšené hodnoty hcG, tedy hormonu, který se u žen objevuje při těhotenství a u mužů je kvůli stimulaci testosteronu považován za doping.

A také může naznačovat vážný zdravotní problém.

Týmový lékař norské stáje Uno-X Mobility měl od začátku podezření na rakovinu varlat, což se také po důkladném vyšetření potvrdilo.

"Postarám se, abys na rakovinu nezemřel," slyšel cyklista od doktora. Vstřebal prvotní šok a podle vlastních slov byl od začátku přesvědčený, že zákeřnou nemoc překoná. Že se na kolo vrátí.

"Chytili jsme nemoc hned na začátku," vyprávěl Träen později.

Pozitivní dopingový test v tomto případě výrazně pomohl. Díky němu se norský závodník vyhnul chemoterapii, na operaci však musel. Träenovi vyjmuli levé varle.

"Našli v něm patnáctimilimetrový nádor, který se naštěstí nerozšířil," popisoval Nor a na Instagram si po operaci v dobrém rozmaru napsal: "Mám 99 problémů, ale rakovina mezi ně nepatří."

Vrátil se k tréninku, díky polstrovanějšímu sedlu zvládl i velkou bolest při jízdě a postupně se vracel do formy.

V další sezoně dostal jeho tým Uno-X Mobility divokou kartu na Tour de France, a tak Träen debutoval na nejslavnějším závodě světa. Jenže hned v první etapě spadl, tvrdě narazil na krajnici a zlomil si loket.

S ním pak absolvoval celou Tour 2023, navíc si poranil i koleno.

Přesto si v té sezoně i díky umístěním v elitní desítce na závodech Critérium du Dauphiné či Kolem Alp vysloužil přestup do ambiciózní stáje Bahrain Victorious, kde mu jednoho ze sportovních ředitelů dělá Roman Kreuziger.

A teď o sobě dává Träen pořádně vědět na španělské Vueltě.

Červený dres pro lídra závodu získal po šesté etapě do Andorry a od té doby ho statečně hájí. Byť se cyklističtí experti shodují, že pro hlavního favorita Vingegaarda je taková situace průběžně výhodná.

Nikdo nečeká, že by Träen mohl s největšími favority bojovat o celkové vítězství. Ale nikdo už mu nevezme fakt, že minimálně ve čtyřech etapách vezl dres pro lídra Vuelty.

A ani letos to není bez zdravotních lapálií. V březnu totiž Träen pět týdnů bojoval s následky otřesu mozku.

"Pět týdnů jsem ležel na gauči, díval se do stropu a nebyl jsem si jistý, jestli se mi někdy podaří vstát. Abych byl upřímný, tohle bylo těžší než mít rakovinu," konstatoval Nor.

Do dnešní desáté etapy vjel Träen po dni volna s náskokem 37 vteřin na druhého Vingegaarda. Před třetím Almeidou má k dobru minutu a čtvrt.

