"Postarám se, abys nezemřel na rakovinu." A teď norský tvrďák senzačně vede Vueltu

Bod zlomu přišel pro rodáka z města Hönefoss, který nedávno oslavil třicáté narozeniny, v květnu 2022. Přesněji v pátek třináctého.
Tehdy se Träen na týmovém soustředění dozvěděl o pozitivním dopingovém testu z předchozího závodu Kolem Katalánska.
Prokázal zvýšené hodnoty hcG, tedy hormonu, který se u žen objevuje při těhotenství a u mužů je kvůli stimulaci testosteronu považován za doping.
A také může naznačovat vážný zdravotní problém.
Týmový lékař norské stáje Uno-X Mobility měl od začátku podezření na rakovinu varlat, což se také po důkladném vyšetření potvrdilo.
"Postarám se, abys na rakovinu nezemřel," slyšel cyklista od doktora. Vstřebal prvotní šok a podle vlastních slov byl od začátku přesvědčený, že zákeřnou nemoc překoná. Že se na kolo vrátí.
"Chytili jsme nemoc hned na začátku," vyprávěl Träen později.
Pozitivní dopingový test v tomto případě výrazně pomohl. Díky němu se norský závodník vyhnul chemoterapii, na operaci však musel. Träenovi vyjmuli levé varle.
"Našli v něm patnáctimilimetrový nádor, který se naštěstí nerozšířil," popisoval Nor a na Instagram si po operaci v dobrém rozmaru napsal: "Mám 99 problémů, ale rakovina mezi ně nepatří."
Vrátil se k tréninku, díky polstrovanějšímu sedlu zvládl i velkou bolest při jízdě a postupně se vracel do formy.
V další sezoně dostal jeho tým Uno-X Mobility divokou kartu na Tour de France, a tak Träen debutoval na nejslavnějším závodě světa. Jenže hned v první etapě spadl, tvrdě narazil na krajnici a zlomil si loket.
S ním pak absolvoval celou Tour 2023, navíc si poranil i koleno.
Přesto si v té sezoně i díky umístěním v elitní desítce na závodech Critérium du Dauphiné či Kolem Alp vysloužil přestup do ambiciózní stáje Bahrain Victorious, kde mu jednoho ze sportovních ředitelů dělá Roman Kreuziger.
A teď o sobě dává Träen pořádně vědět na španělské Vueltě.
Červený dres pro lídra závodu získal po šesté etapě do Andorry a od té doby ho statečně hájí. Byť se cyklističtí experti shodují, že pro hlavního favorita Vingegaarda je taková situace průběžně výhodná.
Nikdo nečeká, že by Träen mohl s největšími favority bojovat o celkové vítězství. Ale nikdo už mu nevezme fakt, že minimálně ve čtyřech etapách vezl dres pro lídra Vuelty.
A ani letos to není bez zdravotních lapálií. V březnu totiž Träen pět týdnů bojoval s následky otřesu mozku.
"Pět týdnů jsem ležel na gauči, díval se do stropu a nebyl jsem si jistý, jestli se mi někdy podaří vstát. Abych byl upřímný, tohle bylo těžší než mít rakovinu," konstatoval Nor.
Do dnešní desáté etapy vjel Träen po dni volna s náskokem 37 vteřin na druhého Vingegaarda. Před třetím Almeidou má k dobru minutu a čtvrt.