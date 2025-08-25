Tvrdý pád, surfování po asfaltu, a přesto vítězství. Nezničitelný, velebí Vingegaarda

Ostatní sporty

Zatímco Tadej Pogačar si po vítězné Tour de France dopřává odpočinek, jeho úhlavní rival Jonas Vingegaard plní roli favorita španělské Vuelty. A hned ve druhé etapě poslední Grand Tour sezony se dánský cyklista pořádně předvedl, když vydřel triumf navzdory pádu, a oblékl červený dres.
Vingegaard spadl zhruba 30 kilometrů před cílem nedělní etapy, ale dokázal se oklepat a v závěru přespurtoval domácího Itala Giulia Cicconeho.

Vuelta totiž letos startuje v Itálii, do Španělska se přesune ve středu.

"Jsem super šťastný," vyprávěl 28letý dánský favorit. "Už je to nějaká doba od mého posledního vítězství, takže jsem spokojený s tím, jak jsem se cítil a jak jsme si s týmem vedli," pokračoval.

Letos vyhrál časovku na startu sezony v Portugalsku a týmovou časovku na březnovém Paříž-Nice. Od té doby sbíral druhá místa, ať už v etapách nebo celkovém hodnocení na Dauphiné a především na Tour de France.

V obou případech skončil za Pogačarem.

Slovinec ale na Vueltě chybí, a tak je Vingegaard největším favoritem. Čtyři týdny po konci Tour rozjíždí útok na svůj třetí triumf v závodech velké trojky, Vueltu jede potřetí v kariéře.

V náročné nedělní etapě, která končila desetikilometrovým stoupáním do Limone Piemonte, si svým výkonem vysloužil ovace.

"Vingegaard je nezničitelný," napsal do titulku španělský deník AS.

To, jak se Dán vzpamatoval z pádu, vyzdvihovali i fanoušci.

"Spadne na asfalt. Klouže, jako by surfoval, dokonce se ohlédne. Vstane, ukáže palec nahoru a pošle polibek do kamery. Vyhraje a vezme si červený dres," shrnul jeden z nich na sociální síti X.

Šampion Tour de France z let 2022 a 2023 šel k zemi na kruhovém objezdu při hromadné kolizi, do které byli zapleteni i jeho parťáci z týmu Visma-Lease a Bike.

"Byl to docela tvrdý pád, ale zdá se, že jsem se moc nezranil. Mám nějaké modřiny, nicméně proto, že to tak klouzalo, jsem se od asfaltu příliš nesedřel," popisoval Vingegaard.

Vyžádal si náhradní kolo a posléze parádním finišem zdolal Cicconeho. Znovu tak ukázal, jak v poslední době zlepšil dynamiku nástupů, což cyklističtí experti oceňovali i při Tour. Byť tam na Pogačara nestačil.

"Není to o tom, že bych vyhranou etapou chtěl podat nějaké silné prohlášení. Ale když máte etapové vítězství na dosah, nikdy si ho nechcete nechat ujít," vysvětloval Dán, proč si hned zkraje třítýdenního závodu počínal takto agresivně.

Vuelta již tradičně slibuje atraktivní vrchařskou podívanou s minimem rovinatých etap a šancí pro sprintery. Je otázkou, zda to přinese i zvraty v boji o červený dres lídra.

Z historie platí, že když se Vingegaard v závodě Grand Tours dostal do čela, vedení už do konce nepustil. Tak tomu bylo na Tour de France v letech 2022 a 2023.

"Do cíle je ještě příliš daleko, budeme to brát den po dni. A uvidíme později, jestli pro nás bude vhodné se červeného dresu vzdát," připustil taktický tah, který by z jeho týmu sejmul tlak.

V čele Vuelty má před dnešní třetí etapou ze San Maurizio Canavese do Ceresu čtyři sekundy k dobru právě na Cicconeho. Třetí je s odstupem šesti sekund Francouz David Gaudu.

Vedle taktiky na další dny závodu však musela Vingegaardova nizozemská stáj po nedělní radosti řešit i starosti spojené s krádeží téměř dvou desítek kol.

V noci na pondělí se zloději vloupali do týmového vozidla u hotelu nedaleko Turína a specializovaný italský list Tuttobicisport uvedl, že odcizili kola v hodnotě přes 6,1 milionu korun.

Výhodou pro Vismu bylo to, že dnes peloton čeká jen 134 km dlouhá trasa ze San Maurizio Canavese do Ceresu, a startovalo se tak až odpoledne. To týmu poskytlo více času na vyřešení problému a zajištění náhradních kol.

