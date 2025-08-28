Ostatní sporty

"Pozavírejte ty idioty." Demonstranti na Vueltě ohrozili i Čecha, problémy se kupí

Ondřej Zoubek Ondřej Zoubek
před 23 hodinami
Potíže s demonstranty na silnici se nevyhnuly ani španělské Vueltě. Skupina propalestinských protestujících se pokusila zablokovat jezdce týmu Israel-Premier Tech při středeční týmové časovce v okolí města Figueres. Ohrozila tím i českého cyklistu Jana Hirta.
Cyklisté týmu Israel-Premier Tech v týmové časovce na Vueltě 2025
Cyklisté týmu Israel-Premier Tech při týmové prezentaci na Vueltě 2025
Matthew Riccitello z týmu Israel-Premier Tech při týmové časovce na Vueltě 2025
Jonas Vingegaard, lídr Vuelty 2025, po týmové časovce
Cyklisté týmu UAE Emirates při týmové časovce na Vueltě 2025 Zobrazit 5 fotografií

Demonstranti obsadili silnici krátce po startu osmičky cyklistů stáje Israel-Premier Tech. S vlajkami a transparenty chtěli takto upozornit na přetrvávající izraelsko-palestinský konflikt v Gaze.

V týmové časovce startují jednotlivá družstva v intervalech za sebou a projíždějí trať ve velkých rychlostech. O to nebezpečnější akce demonstrantů ve Španělsku byla.

K úrazu naštěstí nikdo z cyklistů nepřišel. Hirt a jeho parťáci si skupiny blokujících všimli včas a stačili zpomalit. Někteří museli úplně zastavit.

Demonstranty pak vytlačily z cesty doprovodné motorky pořadatelů a jezdci mohli pokračovat. Byť s nemalou ztrátou, která je v případě týmové časovky na 24,1 kilometru o to citelnější.

Po etapě přišla stáj, kterou vlastní kanadsko-izraelský miliardář Sylvan Adams, se stručným vyjádřením.

"Respektujeme právo každého na svobodu projevu, které zahrnuje právo na pokojný protest, ale naprosto odsuzujeme nebezpečné činy protestujících v páté etapě Vuelty. Ohrozily nejen bezpečnost našich jezdců a personálu závodu, ale i samotných protestujících," uvedl Israel-Premier Tech.

Adams dokonce nazval akci demonstrantů "teroristickým činem".

"Ti kluci makají jako blázni, pečlivě jsme zkoumali trať a vložili do toho veškeré úsilí. A najednou před vámi vyskočí skupina lidí," zlobil se sportovní ředitel týmu a bývalý cyklista Daryl Impey.

Israel-Premier Tech obsadil v etapě devatenácté místo s odstupem 54 sekund za vítězným týmem UAE Emirates. Rozhodčí nakonec poškozenému týmu 15 sekund vrátili, ale podle Impeyho byla ztráta půlminutová.

"Navíc mnozí kluci jsou tou událostí otřeseni. Je to nepříjemné," dodal.

Kritiku schytali protestující také na sociální síti X.

"Na několik měsíců je pozavírejte, idioty," vyzval jeden z uživatelů. "Tyhle protesty už zachází příliš daleko," napsal další.

Zdaleka totiž nešlo o první nepříjemnost tohoto typu, která právě tým Israel-Premier Tech postihla. S protesty se jeho jezdci setkali třeba vloni na závodě Kolem Británie nebo na letošní Tour de France.

Související

Tvrdý náraz a dopad jako v ragby. Pomatenec, který ohrozil cyklisty, skončil ve vazbě

Protestující divák v cíli 11. etapy Tour de France 2025
1:01

Tam ve finiši jedenácté etapy vběhl do cílové rovinky protestující muž s nápisem "Izrael pryč z Tour" na tričku a nechybělo mnoho, aby pokazil životní úspěch norskému cyklistovi Jonasi Abrahamsenovi.

Byl tvrdě zpacifikován a skončil ve vazbě.

Také ředitel Vuelty Javier Guillén podnikne proti demonstrantům ze středeční páté etapy právní kroky. "Podáme trestní oznámení, tohle nemůžeme tolerovat," řekl.

Dnes pokračuje poslední Grand Tour letošní sezony dosud nejtěžší zkouškou. V šesté etapě zdolá peloton 170,3 kilometru dlouhou trasu s dvěma horskými prémiemi první kategorie a s cílem v Andoře.

Související

Kde se bude lámat Vuelta? Klíčových pět dní určí šampiona i poražené

Jonas Vingegaard
 
Mohlo by vás zajímat

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

Český biatlon bude na olympiádě zastupovat celkem deset závodníků. Stejně mužů a žen

Český biatlon bude na olympiádě zastupovat celkem deset závodníků. Stejně mužů a žen

Jágr přiletěl na EuroBasket soukromým letadlem, Češi ale padli

Jágr přiletěl na EuroBasket soukromým letadlem, Češi ale padli

Dusil se vlastními zuby. Zápas wrestlerů se změnil v horor

Dusil se vlastními zuby. Zápas wrestlerů se změnil v horor
Ostatní sporty sport Obsah cyklistika silniční cyklistika Vuelta a España protest Jan Hirt časovka Přehled zpráv

Právě se děje

před 8 minutami
Auto

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz
Prohlédnout si 20 fotografií
Model X7 má oslovit zákazníky zpracováním a výbavou.
Automobilka se chlubí tím, že se inspirovala u Mercedesu, s nímž 20 let spolupracuje.
Aktualizováno před 8 minutami
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky
Zahraničí

ŽIVĚ
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 25 minutami
Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let
Zahraničí

Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Premiérka se zpětně omluvila za telefonát s kambodžským expremiérem v době konfliktu mezi oběma zeměmi.
před 37 minutami
Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa
Ostatní sporty

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

"Měl vždy svůj názor, a i když občas dojde k jejich výměně, tak náš vztah je bezproblémový,“ říká o svém synovi a svěřenci kanoista Petr Fuksa.
před 1 hodinou
Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy
Motorismus

Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Promotér ruské Velké ceny žaluje formuli 1 u londýnského soudu. Po zrušení závodů kvůli invazi na Ukrajinu žádá 50 milionů liber.
před 1 hodinou
Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet
Domácí

Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Inflace se drží pod třemi procenty a nominální mzdy stále rostou solidním tempem, díky čemuž se reálná kupní síla Čechů zvyšuje.
před 1 hodinou
Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus
Kultura

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

The Rasmus měli původně vystoupit už loni, svou účast však nakonec odřekli.
Další zprávy