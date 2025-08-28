"Pozavírejte ty idioty." Demonstranti na Vueltě ohrozili i Čecha, problémy se kupí

Demonstranti obsadili silnici krátce po startu osmičky cyklistů stáje Israel-Premier Tech. S vlajkami a transparenty chtěli takto upozornit na přetrvávající izraelsko-palestinský konflikt v Gaze.
V týmové časovce startují jednotlivá družstva v intervalech za sebou a projíždějí trať ve velkých rychlostech. O to nebezpečnější akce demonstrantů ve Španělsku byla.
K úrazu naštěstí nikdo z cyklistů nepřišel. Hirt a jeho parťáci si skupiny blokujících všimli včas a stačili zpomalit. Někteří museli úplně zastavit.
Demonstranty pak vytlačily z cesty doprovodné motorky pořadatelů a jezdci mohli pokračovat. Byť s nemalou ztrátou, která je v případě týmové časovky na 24,1 kilometru o to citelnější.
Po etapě přišla stáj, kterou vlastní kanadsko-izraelský miliardář Sylvan Adams, se stručným vyjádřením.
"Respektujeme právo každého na svobodu projevu, které zahrnuje právo na pokojný protest, ale naprosto odsuzujeme nebezpečné činy protestujících v páté etapě Vuelty. Ohrozily nejen bezpečnost našich jezdců a personálu závodu, ale i samotných protestujících," uvedl Israel-Premier Tech.
📹 Des manifestants propalestiniens, présents sur le parcours du contre-la-montre par équipes de la Vuelta, ont bloqué les coureurs de la formation Israel-Premier Tech ce mercredi pic.twitter.com/COBTyrqoGz— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 27, 2025
Adams dokonce nazval akci demonstrantů "teroristickým činem".
"Ti kluci makají jako blázni, pečlivě jsme zkoumali trať a vložili do toho veškeré úsilí. A najednou před vámi vyskočí skupina lidí," zlobil se sportovní ředitel týmu a bývalý cyklista Daryl Impey.
Israel-Premier Tech obsadil v etapě devatenácté místo s odstupem 54 sekund za vítězným týmem UAE Emirates. Rozhodčí nakonec poškozenému týmu 15 sekund vrátili, ale podle Impeyho byla ztráta půlminutová.
"Navíc mnozí kluci jsou tou událostí otřeseni. Je to nepříjemné," dodal.
Kritiku schytali protestující také na sociální síti X.
"Na několik měsíců je pozavírejte, idioty," vyzval jeden z uživatelů. "Tyhle protesty už zachází příliš daleko," napsal další.
Zdaleka totiž nešlo o první nepříjemnost tohoto typu, která právě tým Israel-Premier Tech postihla. S protesty se jeho jezdci setkali třeba vloni na závodě Kolem Británie nebo na letošní Tour de France.
Tam ve finiši jedenácté etapy vběhl do cílové rovinky protestující muž s nápisem "Izrael pryč z Tour" na tričku a nechybělo mnoho, aby pokazil životní úspěch norskému cyklistovi Jonasi Abrahamsenovi.
Byl tvrdě zpacifikován a skončil ve vazbě.
Také ředitel Vuelty Javier Guillén podnikne proti demonstrantům ze středeční páté etapy právní kroky. "Podáme trestní oznámení, tohle nemůžeme tolerovat," řekl.
Dnes pokračuje poslední Grand Tour letošní sezony dosud nejtěžší zkouškou. V šesté etapě zdolá peloton 170,3 kilometru dlouhou trasu s dvěma horskými prémiemi první kategorie a s cílem v Andoře.