Ostatní sporty

"V armádě jsou proti němu citlivky." Otec Nora vycvičil a pak ničil, teď jsou rivaly

Ondřej Zoubek Ondřej Zoubek
před 1 hodinou
To, co Gjert Ingebrigtsen stvořil, ve světě sportu těžko někdo zopakuje. Jeho synové v evropském měřítku zcela vládli středním a dlouhým běžeckým tratím, Jakob se stal dokonce olympijským vítězem. Letos však velká rodina skončila rozklížená u soudu v Norsku.
Jakob Ingebrigtsen v rozběhu na 1500 metrů na MS 2025 v Tokiu
Criminal case against Gjert Ingebrigtsen
Diamond League - Silesia
Jakob Ingebrigtsen, atletika
Marcin Lewandowski a Jakob Ingebrigtsen v cíli závodu na 1500 m na HME 2021 v Toruni Zobrazit 5 fotografií

Henrik Ingebrigtsen vyhrál v běhu na 1500 metrů atletické mistrovství Evropy 2012 v Helsinkách. O čtyři roky v Amsterdamu na něj zlatou medailí navázal bratr Filip.

V Berlíně 2018 se ve finále tito dva sešli s tehdy sedmnáctiletým bratrem Jakobem, a ten se stal nejmladším atletickým mistrem Evropy v historii.

Související

Třetí místo za 231 cm je spíš sranda, ale dějiny se neptají, prohlásil Štefela

Český výškař Jan Štefela na MS v atletice 2025

Jakob vyhrál v Berlíně i na pětikilometrové trati a v dalších letech sbíral zlaté medaile po hrstech. Stal se venku dvojnásobným mistrem světa, dokonce dvojnásobným olympijským šampionem.

Zlomil nadvládu afrických vytrvalců a jeho výkony se zdály být špičkou rodinného projektu Gjerta Ingebrigtsena.

V posledních letech však Jakob přišel se závažnými obviněními směrem ke svému otci a letos v červnu se velká rodina sešla u soudu.

Jakob vylíčil několik případů fyzického i psychického násilí.

Když mu bylo devět a spadl na koloběžce, otec ho prý nakopl do břicha. Jakob tvrdil, že ho pravidelně bil do hlavy, což několikrát vedlo ke zvracení. A jednou mu při hádce údajně vyhrožoval, že ho vytáhne z auta a ubije k smrti.

Jakobova mladší sestra Ingrid vinila otce zase z toho, že ji napadl a mokrým ručníkem opakovaně udeřil do obličeje.

Jakob podle rozsudku nepředložil dostatečné důkazy, navíc se v jím popsaných případech výpovědi jednotlivých členů rodiny lišily.

Ovšem v případě napadení dcery byl Gjert Ingebrigtsen uznán vinným. Byl odsouzen k podmíněnému odnětí svobody na 15 dní a k zaplacení odškodného přes 20 tisíc korun.

Už dříve, když na povrch vypluly jeho značné rozepře s dětmi, média referovala o Gjertovi Ingebrigtsenovi jako o muži, který sice stvořil atletický zázrak, ale při tom rozbil svou rodinu.

Související

Soupeř mu šlápl do obličeje, hrdina šampionátu přesto získal zlato

Novozélanďan Geordie Beamish na MS 2025 v atletice

"Jeho chování dělá z armádního seržanta citlivku," napsal deník Guardian o muži, který původně neměl žádné atletické pozadí. Působil jako manažer v odvětví logistiky, pak se ale pustil do sestavení tvrdého tréninkového plánu pro své syny.

"Kluci za mnou přišli s tím, že chtějí být mistry Evropy. Říkal jsem jim, že jim můžu pomoct, ale musí dělat vše, co jim povím. Pokud ne, nemůžu se na tom podílet," vyprávěl kdysi Gjert Ingebrigtsen.

"Od ostatních rodičů se vymykám tím, jak jsem náročný. Je to jakási smlouva mezi mnou a chlapci, abych jim pomohl být co nejlepší. Ale musí snášet to, že je sleduji každý den v roce," dodával.

Aby přilákal sponzory, povolil norské televizi natáčet přímo u sebe doma show s názvem Team Ingebrigtsen. Ta často zachycovala napětí, které v rodině panovalo a které vyvrcholilo letos u soudu.

Související

Hranice lidských možností je zase o centimetr výš. A postaral se o to znovu Duplantis

Švédský tyčkař Armand Duplantis a jeho rekord při MS v atletice 2025 v Tokiu

Brzy pětadvacetiletý Jakob Ingebrigtsen vypovídal nedlouho poté, co dosáhl unikátních doublů - vyhrál závody na 1500 a 3000 metrů na halovém ME v Nizozemsku i na halovém MS v Číně.

Jenže potom přišlo vleklé zranění achilovky a norský fenomén musel vynechat celou venkovní sezonu. Vrátil se až v těchto dnech na probíhajícím světovém šampionátu v Tokiu.

Na patnáctistovce skončil Ingebrigtsenův comeback neslavně už v rozběhu, v pátek bude mít šanci ještě na pěti kilometrech.

A jeho otec Gjert? Dál působí jako trenér a vede krajana Narveho Giljeho Nordase a Portugalce Josého Carlose Pinta. Od norské federace ale kvůli sporům se synem nedostal na MS akreditaci.

Z otce a syna Ingebrigtsenových jsou tedy rivalové i na atletickém stadionu. Nordas a Pinto sice na rozdíl od Jakoba Ingebrigtsena v Tokiu z rozběhu postoupili, ale oba vypadli v semifinále.

Související

Válka Američanů i návrat hvězdy po soudu proti otci tyranovi. Čechům hrozí tvrdá nula

Sprinteři Kenneth Bednarek a Noah Lyles na americkém šampionátu 2025
Přehled
 
Mohlo by vás zajímat

Úžasný start sezony české olympijské naděje. Jílek v Heerenveenu zajel světový rekord

Úžasný start sezony české olympijské naděje. Jílek v Heerenveenu zajel světový rekord

Chyběly jen centimetry. Tyčkařka Švábíková skončila těsně pod bronzem

Chyběly jen centimetry. Tyčkařka Švábíková skončila těsně pod bronzem

Strach osekal rwandské MS, Češi ho řešili rok. Vuelta? Zatýkat a trestat, říká trenér

Strach osekal rwandské MS, Češi ho řešili rok. Vuelta? Zatýkat a trestat, říká trenér

Třetí místo za 231 cm je spíš sranda, ale dějiny se neptají, prohlásil Štefela

Třetí místo za 231 cm je spíš sranda, ale dějiny se neptají, prohlásil Štefela
Ostatní sporty sport Atletika běh 1500 m mistrovství světa MS v atletice

Právě se děje

před 4 minutami
Domácí

Mše za Kirka obrazem: smuteční nálada, ornáty, černé róby i sokolové se šavlemi

Mše za Kirka obrazem: smuteční nálada, ornáty, černé róby i sokolové se šavlemi
Prohlédnout si 17 fotografií
Zádušní mše za zavražděného amerického konzervativního influencera Charlieho Kirka se konala v úterý v pražském Chrámu Matky Boží před Týnem.
Mši celebroval kardinál Dominik Duka.
Aktualizováno před 5 minutami
Polsko tlačí spojence v EU k uzavření kohoutů s ruským plynem a ropou
Zahraničí

ŽIVĚ
Polsko tlačí spojence v EU k uzavření kohoutů s ruským plynem a ropou

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 16 minutami
Ostré varování Ukrajiny kvůli dronům: Vyhodili jste 40 minut. Učte se, než bude pozdě
0:57
Ze světa

Ostré varování Ukrajiny kvůli dronům: Vyhodili jste 40 minut. Učte se, než bude pozdě

Ignorování ukrajinských zkušeností by mohlo být strategickou chybou.
před 39 minutami

Trápení Baníku pokračuje. Ztratil body i v dohrávce proti Teplicím

Fotbalisté Ostravy remizovali v domácí dohrávce přerušeného utkání 2. kola první ligy s Teplicemi 1:1. Zápas v červencovém termínu přerušila za stavu 1:0 pro Baník ve 25. minutě průtrž mračen a…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Slavia - Bodö/Glimt 1:0. Eden v euforii, posila z Jihlavy odčinila úvodní chybu gólem
Fotbal

ŽIVĚ
Slavia - Bodö/Glimt 1:0. Eden v euforii, posila z Jihlavy odčinila úvodní chybu gólem

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Slavií Praha a norským Bodö/Glimt.
před 1 hodinou
Úžasný start sezony české olympijské naděje. Jílek v Heerenveenu zajel světový rekord
Ostatní sporty

Úžasný start sezony české olympijské naděje. Jílek v Heerenveenu zajel světový rekord

Rychlobruslař Metoděj Jílek, který by měl patřit k medailovým želízkům Česka na olympiádě v Miláně, překonal na kontrolních závodech světový rekord.
před 1 hodinou
"V armádě jsou proti němu citlivky." Otec Nora vycvičil a pak ničil, teď jsou rivaly
Ostatní sporty

"V armádě jsou proti němu citlivky." Otec Nora vycvičil a pak ničil, teď jsou rivaly

Norové sledovali život slavné atletické rodiny Ingebrigtsenů v televizní show. Letos u soudu viděli její úplné rozklížení.
Další zprávy