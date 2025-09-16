Soupeř mu šlápl do obličeje, hrdina šampionátu přesto získal zlato

Ten okamžik vypadal hrůzostrašně. V sobotním rozběhu Beamish kolo před koncem spadl a na zemi ho soupeř zasáhl tretrou do obličeje.
Konec nadějí? Kdepak. Osmadvacetiletý rodák z Hastingsu a loňský halový mistr světa v běhu na 1500 metrů nic nevzdal.
Zvedl se a ještě stihl závod dokončit na druhé pozici, což v pohodě stačilo na postup.
Tím však pohádkový příběh neskončil. Třebaže v letošních světových tabulkách figuroval až na 31. místě, v pondělním finále sebral zlato superfavorizovanému Sufjánovi El Bakkalimu z Maroka, jenž útočil na třetí světový titul za sebou.
Dvojnásobný olympijský šampion se na posledním vodním příkopu dostal do čela, jenže pak zavadil o poslední překážku, ztratil rychlost a ve finiši neodolal Beamishovu náporu.
Novozélanďan vyhrál o sedm setin vteřiny a trochu nevěřícně slavil. "To byl šok, co?" smál se Beamish. "Je to úplně neskutečné," rozplýval se vlasatý atlet.
Na dráze získal první zlato pro Nový Zéland v historii venkovních atletických šampionátů. "To je úžasné. Viděl jsem šanci na posledních 200 metrech, věděl jsem, že na to dnes mám," holedbal se muž, jenž se svými reprezentačními kolegy uvádí podcast Coffee Club, v němž přibližuje posluchačům život profesionálního atleta.
El Bakkali se v cíli rozplakal. "Je pro mě velmi těžké přijmout tenhle výsledek, ale musím, protože to je prostě vrcholový sport," uznal později.
Ač se mu zhroutil sen o zlatém hattricku, vzal porážku jako správný sportovec. I když si nemohl vzpomenout na jméno svého přemožitele. "Gratuloval jsem atletovi z Nového Zélandu," uvedl Maročan.
"Měl jsem dobrou taktiku, ale zachytil jsem poslední překážku a ztratil rovnováhu. Není to výsledek, jaký jsem chtěl, ale dnes vyhrál sport," prohlásil.