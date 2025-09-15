Ostatní sporty

Hranice lidských možností je zase o centimetr výš. A postaral se o to znovu Duplantis

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Tyčkař Armand Duplantis získal třetí světový titul za sebou a ozdobil ho světovým rekordem 630 centimetrů.
Švédský tyčkař Armand Duplantis a jeho rekord při MS v atletice 2025 v Tokiu
Hranice lidských možností posunul počtvrté v sezoně a počtrnácté v kariéře.

Dvojnásobný olympijský šampion se přes laťku v rekordní výšce přenesl na třetí pokus.

Duplantis měl znovu sólo na závěr atletického programu. Na Národním stadionu v Tokiu procházel soutěží až do 615 centimetrů bez zaváhání.

Teprve tam odrazil odpor posledního soupeře Emmanuila Karalise z Řecka, jenž bral za rovných šest metrů stříbro.

Pak si fenomenální Švéd nechal nastavit výšku nového světového rekordu, znovu ho chtěl zlepšit o centimetr.

Už první dva pokusy byly hodně nadějné, při třetím se laťka zachvěla, ale zůstala na stojanech.

Už potřetí překonal Duplantis světový rekord na vrcholné globální akci pod širým nebem.

Před třemi lety v Eugene při svém prvním světovém titulu skočil 621 centimetrů, loni na olympijských hrách v Paříži 625 centimetrů. I dnes měl z překonání rekordu mimořádnou radost.

"Je to lepší, než jsem si dokázal představit. Dát vám tento světový rekord je úžasné, publikum bylo hodně hlučné. Děkuji. Jsem prostě šťastný," rozplýval se v první reakci na šedesátitisícovém stadionu.

Za Duplantisem a Karalisem získal dnes světový bronz Australan Kurtis Marschall díky osobnímu rekordu 595 centimetrů.

Přes tuto výšku se přenesl i čtvrtý Američan Sam Kendricks, mistr světa z roku 2019, kde jako poslední porazil Duplantise na vrcholné akci.

Světový titul na 3000 metrů překážek překvapivě získal Novozélanďan Geordie Beamish. Vyhrál v čase 8:33,88 minuty.

Na třetí světový titul za sebou útočil dvojnásobný olympijský šampion Maročan Sufján El Bakkali, který se na posledním vodním příkopu dostal do čela, ale pak zadrobil před poslední překážkou, ztratil rychlost a ve finiši neodolal Beamishovu náporu. Prohrál o sedm setin sekundy.

Bronz získal Keňan Edmund Serem (8:34,56). Světový rekordman Lamecha Girma z Etiopie po čtyřech stříbrných medailí z globálních akcí pod širým nebem tentokrát skončil šestý (8:35,60).

V běhu na 100 metrů překážek šokovala favoritky Švýcarka Ditaji Kambundjiová. Třiadvacetiletá sprinterka si zlepšila osobní maximum o 16 setin a vyhrála v národním rekordu 12,24 sekundy.

Jejím nejlepším výsledkem na světovém šampionátu bylo sedmé místo z Budapešti 2023, má dva cenné kovy z ME. Letos byla stříbrná na halovém MS, ale tam se běhá šedesátka.

Světový titul mezi kladivářkami obhájila Kanaďanka Camryn Rogersová druhým nejlepším výkonem všech dob 80,51 metru.

V historických tabulkách je před ní už jen Polka Anita Wlodarczyková, jejíž světový rekord má hodnotu 82,98 metru. Rogersová dnes navázala na loňský triumf na olympijských hrách v Paříži.

Další medaile za ní získaly Číňanky Čao Ťie a Čang Ťia-le, které hodily 77,60 a 77,10 metru.

 
