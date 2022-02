Fotbalista Matěj Chaluš opouští Liberec a míří do Malmö. Třiadvacetiletý obránce a bývalý kapitán české reprezentační jednadvacítky odcestoval do týmu úřadujícího švédského mistra na zdravotní prohlídku a měl by se stát jeho novou posilou. Na předsezonní tiskové konferenci o tom informoval trenér Slovanu Luboš Kozel.

Chaluš přišel do Liberce ze Slavie v létě 2019 a postupně se stal jednou z opor. V této ligové sezoně zasáhl do 18 z 19 kol. Nejvyšší soutěž hrával také v Příbrami a Mladé Boleslavi. Vloni coby kapitán vedl reprezentační jednadvacítku na mistrovství Evropy, kde český tým nepostoupil ze skupiny.

"V tuhle chvíli je to určitě ztráta, protože je to hráč, který na podzim odehrál skoro všechno. Obranná čtveřice se vykrystalizovala jasně. Pokud nebyla nutnost kvůli kartám, prakticky se neměnila a fungovala," prohlásil Kozel.

"I Chaly předváděl velmi dobré výkony, které mu třeba pomohly k tomu, že je o něj zájem. Nahradit ho nebude jednoduché. Máme tu nějaké hráče, kteří mohou stopera hrát, ale zase to bude nové složení. Budeme se snažit třeba ještě někoho přivést," dodal Kozel.