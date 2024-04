Sto dní před olympiádou má start v Paříži jistý 40 Čechů. Bude jich ale určitě víc

Sto dnů před zahájením olympijských her v Paříži má česká výprava jistých přes 40 míst, celkem by v létě do francouzské metropole mohlo odjet okolo stovky tuzemských sportovců.

Nejnovější analýza společnosti Gracenote Sports, která pravidelně odhaduje výsledky na nejvýznamnějších sportovních akcích, přisuzuje Česku devět medailí. S obdobnou bilancí by byl spokojený i předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. "Budeme slavit sto let od první zlaté olympijské medaile Bedřicha Šupčíka. Tehdy jsme v Paříži kromě toho zlata měli ještě čtyři stříbrné a pět bronzových. Je potřeba, abychom za našimi předky moc nezaostali. Ale všichni víme, že je to těžké," prohlásil Kejval. Podle Gracenote Češi v Paříži získají tři zlaté, dvě stříbrné a čtyři bronzové medaile. Nejcennější kovy by měli vybojovat vodní slalomář Jiří Prskavec, rychlostní kanoista Martin Fuksa a ženský tenisový debl. Stříbro by si z Francie měli odvézt oštěpař Jakub Vadlejch a lukostřelkyně Marie Horáčková. Bronz analytici přisuzují veslařům Miroslavu Vraštilovi s Jiřím Šimánkem na dvojskifu lehkých vah, střelcům Petru Nymburskému v třípolohové malorážce a Jiřímu Liptákovi v trapu a plážovým volejbalistům Ondřeji Perušičovi s Davidem Schweinerem. Většina z odhadovaných medailistů už místo vybojovala, ať už přímo na jméno, nebo na kvótu. Další sportovci by až do začátku července měli přibývat z kvalifikací. Z kolektivních sportů drží naději už pouze ragbistky. Celkově mají Češi zatím jistých 42 míst ve 13 sportech. Související Olympijský oheň pro Paříž už hoří, tradiční ceremoniál narušily mraky 20 fotografií "Dělám si optimistickou a pesimistickou variantu. Pohybujeme se od 80 do 120. Odhad budu směřovat k číslu sto sportovců," řekl šéf české výpravy Martin Doktor. "Škoda, že se nepovedlo postoupit házenkářkám a v ping-pongu. Na druhou stranu máme radost z kordistů, kterým se podařilo kvalifikovat celé družstvo," doplnil. Na předchozích OH v Tokiu obsadila česká výprava s rekordním ziskem 11 medailí (4-4-3) v pořadí národů 18. místo. O zlaté medaile se postarali Prskavec, Lipták, judista Lukáš Krpálek a tenisový pár Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková. Podle Gracenote ovládnou hodnocení zemí v Paříži Spojené státy americké se 123 medailemi včetně 39 zlatých před Čínou (89/35) a Velkou Británií (66/13). Domácí Francie skončí s 55 cennými kovy čtvrtá, podle počtu zlatých bude třetí (28). Paříž žije blížící se olympiádou: https://twitter.com/eurosport/status/1780506490773569544