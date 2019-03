Squashistům vzali olympijský sen. Přijde mi to maličko cinknuté, říká český šéf

před 42 minutami

Squashisté si dělali velké naděje, že se v roce 2024 konečně dostanou do programu olympijských her. Kde jinde, než ve Francii, říkali si. O to více jsou zklamaní, že v návrhu organizátorů jejich sport nefiguruje.

"Je to až neuvěřitelné," řekl Tomáš Cvikl, šéf tuzemské asociace nově nazvané Český squash. "Squash je ve Francii velkým sportem, očekávání bylo velké a velké je i zklamání," přidala úřadující mistryně republiky Anna Sermeová, jejíž švagrová Camille Sermeová z Francie je světovou čtyřkou a byla tváří kampaně squashe v boji o olympiádu. Další Francouz Grégory Gaultier býval světovou jedničkou.

Češi vybrali přes crowdfundingový projekt 140 tisíc korun na pomoc kampani Světové squashové federace za boj o olympiádu. Zbytečně. Pařížští organizátoři mezi pěti sporty vybrali breakdance, sportovní lezení, skateboarding a surfing. Jejich návrh na doplnění obvyklé skladby olympijských sportů musí schválit MOV.

"Přijde mi, že to je ze strany olympijského hnutí maličko cinknuté. Jestli je pravda, že to pořadatelům nařídili, tak to považuju za neakceptovatelné a skandální. Jako předseda Českého squashe jsem smutný, je to šikmá plocha. V Česku nám to působí problémy při rozdělování peněz, protože jsme neolympijský sport," konstatoval Cvikl.

Oznámení, že se squash na olympiádu do Paříže nejspíš nedostane, vyšlo najevo pár dnů před zahájením šampionátu v Chicagu. "Načasování bylo divné," řekla Sermeová, která vypadla na MS v 1. kole.

V zákulisí mistrovství zaslechla, že breakdance navrhl francouzský prezident Emmanuel Macron kvůli inkluzi. "Aby se lidé z nižších vrstev, kteří žijí v okolí velkých měst a věnují se této disciplíně, měli možnost prosadit a změnit svou životní situaci. Je to hodně politické," řekla.

Osmnáctinásobný mistr republiky Jan Koukal si myslí, že by se squash měl především otevřít veřejnosti a být pro lidi zábavou. "Asi budu vybočovat z řady, ale nesdílím hysterický názor, že squash by tam strašně měl být. Měl víc šancí se tam dostat než jiné sporty a nedostal. Kdyby ho tam chtěli, tak už tam dávno je. Je plno sportů, které na olympiádě nejsou, ani o to neusilují a jsou brutálně úspěšné. To by měla být cesta pro squash - vylepšit sport nezávisle na olympiádě," řekl.

Pro aktuální aktuální českou jedničku Martina Švece svět nekončí. "Jsem zklamaný, ale budu hrát dál. Bylo by hezké se ukázat nebo vidět squash na olympiádě, ale co se dá dělat," řekl smířeně Švec. "Squashi to neublíží. Byl tady a bude i v následujících letech," doplnila čtyřnásobná česká mistryně Olga Kolářová.