Smůla ještě před startem her. Věčně zraněný snowboardista skončil na nosítkách

Kanadský snowboardista Mark McMorris měl na olympijských hrách ve středečním tréninku disciplíny Big Air těžký pád, po němž ho záchranáři odvezli na saních.
Zdravotní stav bronzového medailisty ve slopestylu z předchozích tří her v Soči, Pchjongčchangu a Pekingu kanadský tým zatím tají.
Dvaatřicetiletý McMorris při své čtvrté olympijské účasti trénoval v Livignu na soutěž v Big Airu, která začne dnešní kvalifikací. Té se zúčastní i český reprezentant Jakub Hroneš.
„Zástupci kanadského olympijského výboru a kanadského snowboardingu se o něj starají. Další informace poskytneme, až budou k dispozici," uvedl v prohlášení kanadský tým.
Mistr světa v Big Airu z roku 2021 McMorris se podle agentury Reuters potýká se zraněními po celou kariéru. Pravděpodobně nejvážnější byla nehoda z roku 2017, při níž si zlomil čelist a levou paži, natrhl slezinu, utrpěl zlomeniny pánve a žeber a poškodil si plíce.
ŽIVĚRusko při nočním útoku zasáhlo železniční infrastrukturu v Sumské oblasti
Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na Ukrajinu dvěma balistickými raketami a 183 drony. Na síti Telegram o tom informovalo ukrajinské letectvo. Kyjevský primátor Vitalij Kličko podle agentury Reuters řekl, že v hlavním městě ruské drony zranily nejméně dva lidi. Ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba na Telegramu napsal, že rozsáhlým útokům čelila železniční infrastruktura v Sumské oblasti.
František Skála slaví 70 let a cítí se mladý. Maluje nahé ženy a pojede do Konga
Renesančně rozkročený umělec František Skála se před svými 70. narozeninami cítí stále mladý. Skládá hudbu, připravuje se na expedici do afrického Konga a maluje, výtvarným námětem je mu nyní nahé ženské tělo. Spoustu nápadů si odkládá na stáří. Řekl to u příležitosti svých kulatých narozenin, které připadají na sobotu 7. února. Oslavit se je chystá v pátek 6. února v divadle na Dobešce v Praze 4.
„Nulová hygiena, izolace a tresty.“ Darmovzal popsal pobyt ve venezuelském vězení
Zdravotní stav komplikuje Janu Darmovzalovi po návratu z venezuelského vězení každodenní aktivity, ale zlepšuje se. V prohlášení zaslaném ČTK popsal nelidské podmínky ve věznici, kde jej venezuelské úřady držely od září 2024 do letošního ledna. Poděkoval také všem, kteří se podíleli na jeho propuštění a převezení do Česka, a požádal veřejnost i média o respektování soukromí.
Klíč k míru, nebo past? Proč Rusko odmítá ukončit válku bez celého Doněcka
Mírová jednání v Abú Dhabí narážejí na zásadní překážku. Zatímco se diplomaté snaží najít cestu k ukončení bojů, osud ukrajinské Doněcké oblasti zůstává hlavním předmětem sporů. Americký ministr zahraničí Marco Rubio označil území za poslední nevyřešený bod. Pro Vladimira Putina je ovládnutí zbytku regionu otázkou politického přežití i strategické výhody, uvádí deník The New York Times.
Patří LGBTQ témata do středověké hry? Jedna věta na sítích spustila bouři
Stačil jeden dotaz pod trailerem a krátká odpověď vývojářů, aby se z připravované středověké hry stala internetová kauza. Debata o korektnosti, kulturních agendách a očekáváních, která jsou dnes na videohry kladena, znovu ukázala, jak rychle se herní svět dokáže proměnit v bojiště společenských sporů.