O postup s Polskem či Rakouskem? Na Čechy dýchá hrozba olympijské kvalifikace

Čeští hokejisté v olympijském Pekingu propadli, vůbec poprvé na velkém turnaji skončili mimo elitní osmičku. I proto jim hrozí, že na příští hry v Miláně a Cortině se budou muset kvalifikovat.

Problémem není jen neúspěšné předkolo play off v Číně, kde svěřenci Filipa Pešána podlehli Švýcarsku 2:4. Na Čechy celkově doléhá dlouhé medailové sucho.

Poslední medaili získali na mistrovství světa 2012, tedy dekádu nazpět. Od domácího šampionátu 2015 pak proklouzli do semifinále jen jednou.

V žebříčku světového hokeje tak pozvolna ztrácejí renomé. Pryč jsou časy, kdy okupovali elitní trojku.

Právě tento žebříček je přitom klíčem pro účast na olympiádě. Od her v Turíně 2006 platí, že přímo postupuje osm nejlepších zemí a pořadatel. O zbylá tři místa se hraje v kvalifikaci.

Model se mění jen v detailech. A pokud hokejoví předáci oproti olympiádě 2018 a 2022 nic neupraví, bude pro hry v Miláně a Cortině rozhodující světový žebříček po mistrovství světa 2023.

Do něho se započítají výsledky všech šampionátu od roku 2020 a také olympijské hry v Pekingu, dohromady pět turnajů. Tři z nich už jsou obodovány.

Češi zatím mají 1495 bodů a jsou devátí za Slovenskem, Švýcarskem a Německem, tedy mimo přímo postupující osmičku. Doplácejí na propadák v Číně a nevýrazné vystoupení na posledním mistrovství světa, kde skončili sedmí. Za šampionát z roku 2020, který kvůli koronaviru vůbec neproběhl, dostali podle tehdejšího světového žebříčku páté nejlepší skóre.

Pro lepší porozumění - na mistrovství i olympijských hrách lze získat až 1200 bodů. Češi si jich z Číny odvezli jen 960. Do žebříčku pro rok 2022, který ještě nebyl zveřejněn, se jim započítají všechny. V budoucím žebříčku 2023, klíčovém pro příští olympiádu, však "pekingské" body budou mít jen 75procentní váhu, což dělá hodnotu 720. Celkově platí, že co rok do minulosti, to 25 procent dolů. Žebříček tímto dává větší váhu novějším turnajům.

Ve hře je tedy ještě spousta bodů. Češi ale musejí zabrat. Pokud například na příštích dvou šampionátech skončí osmí, budou mít 3245 bodů, což na přímý postup do Milána a Cortiny stačit nemusí.

V případě Pchjongčchangu 2018 měl poslední přímo postupující tým 3160 bodů, u Pekingu 2022 už to bylo 3325 bodů.

Bude záležet, jak si povedou nejbližší konkurenti Česka, tedy Slováci, Švýcaři, Němci, ale třeba i Dánové.

Tabulka: Češi zatím jsou za hranou přímého postupu na příští zimní olympiádu. Vylepšit momentální deváté místo si mohou na příštích dvou světových šampionátech.

Pořadí Země Body 1. Finsko 1760 2. Rusko 1690 3. Kanada 1680 4. USA 1615 5. Švédsko 1580 Slovensko 1580 7. Švýcarsko 1520 8. Německo 1510 9. Česko 1495 10. Dánsko 1440

Přes kvalifikaci se na uplynulou olympiádu dostali Slováci, vzhledem k relativně vysokému postavení v tehdejším žebříčku naskočili až do její finální fáze. V čtyřčlenné skupině za sebou museli nechat Bělorusko, Rakousko a Polsko, což se jim i díky domácímu prostředí podařilo.

Kvalifikace už nabídla několik překvapivých výsledků. Do Soči 2014 nepostoupili Němci, v Naganu 1998 se zase neobjevili Švýcaři, byť o pár měsíců později skončili čtvrtí na domácím mistrovství světa.

Kdyby Češi nakonec spadli do kvalifikace, zřejmě by se v ní mohli spolehnout na hvězdy NHL, neboť její finální fáze probíhá na přelomu srpna a září, kdy ještě nezačínají kempy zámořských klubů.