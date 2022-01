Komentář: Depresivní nominace do Pekingu. Nejen kvůli podrážděnému Pešánovi

Olympiáda v čínském Pekingu ani nemusela začít, aby bylo jasné, že český hokej není v dobré kondici. Stačila nominace hráčů.

Na leckoho musela padnout špatná nálada. Tisková konference, prostřednictvím které se veřejnost dozvěděla, kdo z hokejistů pojede do Pekingu, nepřinesla sváteční atmosféru.

Generální manažer reprezentace Petr Nedvěd se kvůli pozitivnímu koronavirovému testu připojil jen virtuálně, kouč Filip Pešán hned zkraje dostal dotaz, co říká na to, že má podle nepřímého vyjádření hokejového bosse Tomáše Krále nůž krku. Od té doby často odpovídal poněkud podrážděně.

Také nezůstalo bez připomínky, že oznámená nominace není finální. Někdo se zraní nebo chytí koronavirus, jiný ztratí formu… Všechno nakonec může být jinak. A proběhne vůbec hokejový turnaj? Stoprocentně jisté není v pandemické době nic.

Nemělo by však zapadnout, že tým, který Nedvěd s Pesánem momentálně považují za nejlepší možný, má pár zarážejících aspektů.

Ne snad, že by mezi vyvolenými skandálně chyběla nepostradatelná hvězda. Někdo by v mužstvu jistě našel místečko pro Milana Gulaše nebo Filipa Chlapíka, dva (zatím) opomenuté forvardy, ale asi málokdo by vyměnil čtvrtinu nebo dokonce polovinu družstva.

Dá se říct, že Nedvěd s Pešánem opravdu vybrali to nejlepší, čím Česko disponuje mimo severoamerickou NHL.

Problém tkví v tom, že ani tak nejde o hezký pohled. Ze dvou důvodů - mančaft věkovým průměrem atakuje třicítku (29,7) a je v něm minimum hráčů z domácí extraligy.

Konkrétně jde o druhý nejstarší olympijský výběr v české historii. Starší výpravu sestavil akorát Alois Hadamczik pro Soči 2014. Ne že by veteráni neuměli hrát hokej, naopak. Navíc přinášejí extra zkušenosti. Jenže Česko na ně spoléhá čím dál víc. Na prvních dvou olympiádách - v Lillehammeru a Naganu - bylo průměrnému českému reprezentantovi kolem 26 let.

Na dalších hrách už to bylo více - se zaokrouhlením na celá čísla 28, 30, 29, 30, 29 a letos 30 let.

V Pekingu by tak Češi mohli mít nejstarší tým a zopakovat primát ze Soči. Přitom třeba v Naganu měli druhé nejmladší mužstvo.

Trend je jasný. Když se mají vybrat ti nejlepší (tedy ne jako na mistrovství světa), v popředí jsou veteráni. Pro připomenutí - nejde o výtku trenérům. Ti zpravidla nemají kde jinde brát. Kdo by nevzal 36letého Romana Červenku, když v klubu září víc než drtivá většina reprezentantů áčka z aktuální sezony?

Zaostávající mladá generace není jediným problémem českého hokeje. Souvisí s ní třeba upadající domácí soutěž.

Nedvěd s Pešánem zatím nominovali do Číny čtyři extraligisty - obránce Tomáše Kundrátka, útočníky Vladimíra Sobotku, Michala Řepíka a Davida Krejčího, který trenérům tak trochu spadl do klína. Klidně by ještě mohl hrát NHL, ale chtěl domů.

Další čtyři hráči v nominaci jsou ze Švýcarska, tři ze Švédska a jeden z Finska. Hned tucet vyvolených je z ruské Kontinentální ligy.

Před čtyřmi roky v Jižní Koreji bylo extraligistů sedm. A třeba v Naganu dokonce osm. Mezitím bylo zvykem, že se do olympijské nominace plné hvězd NHL dostalo i pár extraligových tahounů. Stalo by se to i dnes? Jisté místo by zřejmě měl jen Krejčí, jenž výkonnostně beztak patří do nejlepší soutěže světa.

Dobrou zprávou je, že Pešánovi veteráni můžou v Pekingu uspět, ostatně šanci na medaili mají bez přítomnosti těžkých kalibrů z NHL i Němci nebo Švýcaři.

Pevné základy pro budoucí hokejový růst ale Česko stále nemá.