Hrát v roušce je nebezpečné, nechápe Pešán. Už chraptí a tajně myslí na medaili

Dva dny do ostrého startu hokejového turnaje na olympiádě v Pekingu. Čeští hokejisté začínají cítit nervozitu, kouč Filip Pešán už chvílemi ztrácí hlas. O medailovém cíli nechce hovořit nahlas, ale potají na něj myslí.

Peking (od našeho zpravodaje) - "Dvakrát za sebou ztratíme puk na modré! Říkali jsme si to včera! To se nemůže stát!"

Tréninkovou halou Národního stadionu v Pekingu se rozléhá chraplavý hlas Filipa Pešána.

Jde o ojedinělý moment pondělního tréninku, kdy trenér českého národního týmu vyjadřuje hlasitou nespokojenost.

Olympijský turnaj ještě ani nezačal a kouč už má s hlasivkami mírné potíže.

"Slyšíte, že teď mluvím normálně. Je to tím, jak chodíme z tepla do zimy. Hotelový pokoj ve vesnici je extrémně vytopený. Všude samá klimatizace. Tak když si pak člověk párkrát zařve, je to hned znát," vysvětluje Pešán.

Do ostrého startu olympiády zbývají už jen dva dny. Podle toho také trénink vypadá. Je znát, že jde do tuhého. Vysoké tempo, přesnost, intenzita. Duel s Dány se blíží, nikdo nehodlá nic podcenit. Trénují se rychlé přechody do útočného pásma, přesilovky, oslabení…

"Nekoukáme se dál než na první zápas. Vím, že to zní jako klišé, ale tak to prostě je," říká kouč, když má pojmenovat český olympijský cíl.

"Uděláme všechno pro to, abychom do turnaje dobře vstoupili. O dalším postupném cíli se můžeme bavit po zápase s Dány. A už dopředu řeknu, že tím budou Švýcaři. Fakt nekoukáme dál," zdůrazňuje Pešán.

Zatímco asistent Martin Straka a několik hráčů před turnajem otevřeně mluvilo o medaili, Pešán nejprve takto konkrétní být nechce.

Potom ale dodává: "Ode mě to neuslyšíte. Ale mým vnitřním cílem je medaile také."

Český tým nadále v první řadě řeší covidové starosti. Asistent Jaroslav Špaček by už měl být v letadle, s nominací útočníka Michaela Špačka to naopak nevypadá dobře.

"Musíme se dnes rozhodnout, jestli ho vůbec budeme povolávat a čekat na něj, nebo pro něj olympiáda bohužel skončila. Poslední test měl negativní, ale musí tam být dlouhá série testů, což bohužel napovídá tomu, že na něj asi čekat nebudeme," přiznává trenér.

Taková je doba, ví Pešán.

"Daleko více řešíme covid než sport jako takový. Martyrium dotazníků, testů a telefonátů. Teprve pak se dostaneme k hokeji."

Za vrchol absurdity považuje hlavní hokejovou událost pondělního olympijského programu. Kanaďanky a Rusky odehrály vzájemný zápas v respirátorech.

"Je to absurdní a myslím si, že i nebezpečné. U nich je to trochu jiné, nemají mezi sebou ten fyzický kontakt. Ale v mužském hokeji by to bylo nebezpečné. Kdo někdy sportoval s rouškou, tak ví, že i periferní vidění je trochu jiné," vysvětluje.

Covid, necovid, Češi budou proti houževnatým Dánům potřebovat body. Podle Pešána hrozí určitá nervozita.

"Těšíme se moc. Doba od posledního zápasu je pro kluky dlouhá, nehráli jsme několik týdnů. Na hokejkách možná budeme lehce nervózní. Doufám, že to brzy sklepeme," uzavírá.