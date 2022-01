Hokejovou reprezentaci doplnili hráči ze Švýcarska. Tým odlétá do Číny po skupinách

K hokejové reprezentaci chystající se v Praze na olympijské hry se připojili čtyři krajánci ze švýcarské ligy.

Útočníci Roman Červenka, Michael Frolík, Jan Kovář a Matěj Stránský s týmem již dnes dopoledne trénovali v O2 areně.

Zástupci českého výběru zároveň oznámili, že již v neděli do dějiště turnaje odcestují obránce Vojtěch Mozík, útočník Lukáš Sedlák a náhradník David Tomášek, v pondělí je budou následovat brankáři Roman Will a Patrik Bartošák.

"Náš zájem byl, aby hráči mohli odletět co nejdříve, jakmile jim to testování a letenky dovolí. Ve spolupráci s Českým olympijským výborem se podařilo zajistit, že tři hráči odletí do Pekingu dnes večer a v pondělí je budou následovat další dva," řekl tiskový mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund v on-line rozhovoru s novináři.

Sedm hokejistů do Číny odletělo již ve čtvrtek s hlavní částí české výpravy, další museli ale s ohledem na covidová pravidla pro cestu do Pekingu zůstat v Praze.

Jediným hráčem z první skupiny, který i nadále zůstává v Česku, je brankář Šimon Hrubec. Na olympiádu by měl odcestovat ve středu 2. února, kdy je naplánovaný přesun druhé skupiny reprezentantů včetně zástupců domácí extraligy, kteří mají ještě v úterý hrát soutěžní zápasy.