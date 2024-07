Česká naděje předvedla majstrštyk už před OH. Vyhrát s ní můžete i vy

Rychlostní kanoistka Anežka Paloudová vyrazí na letní olympiádu do Francie až 5. srpna. Už teď se ale dá označit za vítězku. Také je tváří soutěže, v níž můžete vyhrát i vy.

Pětadvacetiletá Paloudová bude na olympijských hrách poprvé v životě. A jako první Češka v rychlostní kanoistice po dlouhých 16 letech. Naváže na Michalu Mrůzkovou a Janu Blahovou, které v Pekingu 2008 skončily osmé na deblkajaku na 500 metrů.

Pro Paloudovou, která s kanoistikou začínala na divoké vodě, je úspěchem už samotná účast na olympiádě. Vedle sportu je totiž vytížená náročným vysokoškolským studiem na pražské ČVUT. Nedávno se stala inženýrkou architektury a urbanismu a byla přijata na doktorské studium.

Paloudová je v období kolem letošní olympiády také tváří soutěže společnosti Procter & Gamble, která je dlouholetým partnerem Mezinárodního olympijského výboru.

Soutěž běží až do 15. září. Kdokoliv si v kterémkoliv obchodě v Česku koupí libovolné dva produkty značek této společnosti a zaregistruje se na webu soutěže, bude ve hře o jednu z cen.

V nabídce je 20 chytrých televizí Panasonic, 25 triček z olympijské kolekce a 30 dárkových balíčků s produkty Procter & Gamble.

Paloudové se daří také v osobním životě. Na jaře se zasnoubila se svým přítelem, kajakářem Josefem Dostálem. I on, čtyřnásobný olympijský medailista, vyrazí do Paříže až 5. srpna, neboť rychlostní kanoistika je na programu až v posledním týdnu her.

Dostál by měl v kilometrovém závodě kajakářů figurovat jako medailový adept, Paloudová na poloviční trati kajakářek jasné ambice nemá.

Oba budou bydlet mimo olympijskou vesnici, aby to měli blíž k závodišti na jezeře ve Vaires-sur-Marne nedaleko Paříže.