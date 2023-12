NSA vybrala sporty, které dostanou více peněz. Krasobruslení či ragby mají smůlu

Národní sportovní agentura (NSA) schválila 30 prioritizovaných sportů, kterým poskytne vyšší finanční podporu. Jsou mezi nimi všechny velké svazy, jako je fotbal, hokej, tenis, míčové sporty, atletika nebo plavání. Chybí například triatlon, krasobruslení, box, pozemní hokej nebo ragby. Na dnešním setkání s novináři to oznámil předseda NSA Ondřej Šebek.

Pořadí vzniklo výpočtem na základě kritérií, která stanovila rada NSA. Nejvyšší váhu měla úspěšnost na globálních akcí, jako jsou olympijské hry, Světové hry pro neolympijské sporty, MS a v případě kolektivních sportů také ME.

Zohledňovala se členská základna s důrazem na podíl mládeže. Popularita se hodnotila podle návštěvnosti akcí i sledovaností na sociálních sítích. Roli také hrálo pořádání vrcholných akcí na území České republiky nebo zastoupení funkcionářů v mezinárodních orgánech.

Od cílené podpory si NSA slibuje úspěch českých barev na mezinárodní scéně. "Stát nemůže zajistit širokou finanční podporu pro 130 sportovních svazů. Chtěli bychom cílenou, větší podporou podpořit sporty, které tady mají tradici, velkou členskou základnu, jsou populární. Neznamená to, že ty ostatní o podporu přijdou, že by pro ně nastala nějaká katastrofa, že by zůstaly na polovině současného stavu," uvedl Šebek.

Jediným neolympijským sportem, který se do třicítky dostal, je florbal. Mezi třiceti nejlepšími figurují i baseball a softbal, ale ty se na OH 2028 v Los Angeles do olympijského programu vrátí. Zajímavostí je úspěch České unie kolečkových sportů, která vedle inline hokeje zastřešuje také olympijský skateboarding.

V příštím roce zatím nebude rozdíl nijak velký. "Budou tam benefity pro ty prioritizované, nějaké ne zásadní škrty pro ty ostatní. Neočekáváme nějaké zásadní změny. Pokud se ten systém osvědčí, můžeme přistoupit k většímu rozdílu mezi těma skupinami," uvedl Šebek.

Vybrané sporty budou dostávat více peněz na reprezentaci, talentovanou mládež, pořádání významných akcí nebo obnovu a budování infrastruktury. Pro rok 2024 by si měly jako bonus rozdělit řádově 100 až 200 milionů korun, které bude mít NSA navíc k dispozici na podporu sportovních svazů, uvedl Šebek.

Český krasobruslařský svaz, který zůstal pod čarou, bude v roce 2026 pořádat v Praze mistrovství světa. Je možné, že by jeho postavení mohlo negativně ovlivnit výši dotace na tuto vrcholnou akci, uvedl Šebek.

Pořadí se bude pravidelně přehodnocovat po každých olympijských hrách. Poprvé příští rok po OH v Paříži a pak každé dva roky. Některé svazy mohou o pozici na výsluní přijít, naopak jiné se mohou do třicítky dostat.

Seznam prioritizovaných svazů schválených NSA (bez určení pořadí):

Česká Asociace stolního tenisu, Český horolezecký svaz, Český svaz moderního pětiboje, Česká baseballová asociace, Český lukostřelecký svaz, Český svaz plaveckých sportů, Česká basketbalová asociace, Český střelecký svaz, Český svaz rychlobruslení, Česká golfová federace, Český svaz biatlonu, Český šermířský svaz, Česká gymnastická federace, Český svaz bobistů a skeletonistů. Český tenisový svaz, Česká jezdecká asociace, Český svaz cyklistiky, Český veslařský svaz, Česká softbalová asociace, Český svaz házené, Český volejbalový svaz, Česká unie kolečkových sportů, Český svaz juda, Fotbalová asociace České republiky, Český atletický svaz, Český svaz kanoistů, Svaz lyžařů České republiky, Český florbal, Český svaz ledního hokeje, Svaz zápasu České republiky.