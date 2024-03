Nevídaný hazard v NHL. Připomněl "zapadlé" pravidlo, které v Česku neplatí

V zámořské NHL vyvolalo díky Minnesotě rozruch "zapadlé" pravidlo, o jehož existenci neměla část fanoušků a hokejistů ponětí. A které v české extralize neplatí.

Základní část NHL sklouzává do závěrečné pětiny, boj o play off vrcholí.

U některých týmů pod hranou postupu je tak znát, že hrají o všechno. Zářným příkladem je Minnesota, která v nedělním utkání proti Nashvillu zkusila nevídaný manévr.

V předposlední minutě pětiminutového prodloužení tři na tři odvolala brankáře Marca-Andrého Fleuryho a náhlou početní výhodu se čtyřmi bruslaři přetavila v rozhodující trefu.

Stejný kousek už jste možná viděli v české extralize, třeba i víckrát.

V NHL ale jde o naprostou raritu. Platí totiž jiná pravidla. Kdo v prodloužení odvolá brankáře a inkasuje, nejenže nezíská dodatečný bod do tabulky, ale ztratí i ten za remízu po základní hrací době. Skončí tedy na nule. Vítězi standardně připadnou dva body.

V extralize toto mazání uhraného bodu nefunguje. Poražený v prodloužení získá bod za všech okolností - i po neúspěšné hře bez gólmana.

Proto Minnesota vzbudila takový rozruch.

"Není to něco, co byste zkoušeli pokaždé. Naše situace je ale taková, že chceme být agresivní, chceme získat dva body. Když získáme jeden nebo žádný, neprospěje nám to. Musí to být dva," prohlásil trenér mužstva John Hynes.

Minnesota díky úspěšnému hazardu poskočila na deváté místo Západní konference. Na osmé Vegas, které před uzávěrkou přestupů mohutně zbrojilo, ztrácí šest bodů. Odehraje ještě 17 zápasů, o jeden méně než Vegas.

Úsměvné je, že zatímco Hynes věděl, co dělá, jeho svěřenci zpravidla neměli tušení, že při obdržení gólu do prázdné klece by přišli o všechno.

"Tak to je tedy dobře, že jsme skórovali," smál se autor rozhodující trefy Matt Boldy, když ho novinář Michael Russo na pravidlo upozornil.

Obsah dvou odstavců, které na 130. straně pravidel NHL odvolání gólmana v prodloužení upravují, neznal ani velezkušený Fleury. "Ale dává to smysl. Bez téhle regulace by týmy odvolávaly brankáře pořád," podotkl.

Při stávajícím nastavení jde o zcela výjimečný krok. Před Minnesotou se k němu naposledy uchýlilo Los Angeles v říjnu 2017 na ledě Bostonu.

Šlo však o úplně jiný případ. Sezona zrovna začala a hosté nebyli v zoufalé situaci, nepotřebovali při sbírání bodů hazardovat.

Jen se jim naskytla zajímavá příležitost - vhazování v útočném pásmu necelou sekundu před koncem prodloužení. Proto do něj šli s brankářem na střídačce a čtyřmi hokejisty v poli.

Minimum času využili skvěle. Tyler Toffoli skóroval golfákem po čistě vyhraném buly od Anžeho Kopitara. Proti němu mimochodem stál David Pastrňák, křídelník, který na vhazování, zvlášť v obranném pásmu, normálně nechodí.