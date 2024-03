Boston pod palbou kvůli posilám. Zbavil se Čecha, experti nechápou protihodnotu

Česká kolonie v hokejovém Bostonu je zase o něco užší. Bruins před uzávěrkou přestupů vyměnili Jakuba Zbořila, jenž ve stávající sezoně nedokázal vybřednout z farmy. Na oplátku získali zarážející protihodnotu.

Navzdory meziročnímu zhoršení zůstává Boston mezi kandidáty na Stanley Cup.

Na rozdíl od některých konkurentů v NHL však před páteční uzávěrkou přestupů moc neposílil, za což sklízí kritiku.

"Bruins potřebovali centra, který by jim pomohl s výrazným zhoršením na buly oproti minulé sezoně. Nestalo se. Potřebovali zvýšit konkurenci na levé straně obrany, ideálně pomocí zkušeného beka na oslabení. Nestalo se. Potřebovali útočníka do druhé třetí lajny, který by sejmul část břemene z nejlepších hráčů mužstva. Ani to se nestalo," shrnul všechna selhání Nick Goss ze stanice NBC Sports.

Massachusettský klub podle něj patří mezi poražené přestupní uzávěrky, což víceméně odpovídá pohledu dalších zámořských médií.

Online deník The Athletic udělil generálnímu manažerovi Bostonu Donu Sweeneymu tři body z deseti. Jen tři kluby, Arizona, Los Angeles a St. Louis, dopadly hůře.

Připomeňme, že Bruins v minulém týdnu ulovili výměnou akorát velezkušeného veterána do čtvrté formace Pata Maroona a důrazného defenzivního obránce Andrewa Peekea.

Zatímco přibrání prvně jmenovaného se ještě setkalo s pochopením, s Peekem Boston podle expertů přestřelil.

"Bruins se vzdali Jakuba Zbořila a volby ve třetím kole draftu 2027 kvůli hráči, který byl v této sezoně několikrát jen zdravým náhradníkem, a to v dost možná nejhorším týmu ligy," divil se Goss.

Pětadvacetiletý Peeke přichází ze slabého Columbusu, kde ve 23 zápasech aktuální základní části dosáhl na skromný zápis 1+7. Na ledě v průměru trávil jen asi 15 a půl minuty.

Pod platovým stropem přitom zabírá 2,75 milionu dolarů, zhruba dvaapůlkrát víc než Zbořil, a má smlouvu ještě na další dva ročníky.

Také v ideálním případě hraje na pravé straně obrany, kde mají Bruins Charlieho McAvoye, Brandona Carla a Kevina Shattenkirka, stálé členy základní sestavy.

Posílit potřebovali na levé straně, kde kvůli vleklým zdravotním problémům a nutné operaci téměř stoprocentně skončila sezona Dereku Forbortovi a kde se letos obránci více točí.

Vlevo mohl nastupovat i 27letý Zbořil, ale Bruins dali přednost jiným.

Jeho éra v klubu, který z něj v draftu 2015 udělal celkovou třináctku, tak končí neslavně. Obří potenciál nikdy nenaplnil. Za Boston nakonec odehrál jen 76 zápasů a vstřelil jediný gól.

Vzlet mu komplikovala zranění, na jedno doplatil i v posledním přípravném kempu, po němž spadl na farmu.

Pozvánku zpět už nedostal, dokonce po něm ani nesáhla konkurence, když mu Bruins ke konci minulého roku vyšli vstříc umístěním na listinu nechráněných hráčů.

Teď změna působiště klapla. Protihodnota v podobě téměř třímilionového Peekea však vyvolává rozpačité reakce, zvlášť kvůli obětování výběru ve třetím draftovém kole.

Sean Gentille z The Athletic ohodnotil Sweeneyho manévr jako "divnou volbu" a "bizarní nakládání s platovým stropem". Manažerovi udělil známku D, zatímco Columbus získal áčko.

Sweeney nicméně věří, že Peeke v Bostonu ožije, a poukázal na jeho dobré výkony v minulosti.

"Před dvěma roky většinou nastupoval se Zachem Werenskim (elitním americkým bekem - pozn. red.), hrál 20 minut za zápas. Později se ale změnil trenér, systém. Někteří hráči na to zareagují dobře, jiní ne," upozornil.