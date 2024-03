Legenda NHL se dočkala. Modano má v Dallasu impozantní sochu

Klub NHL Dallas Stars v sobotu odhalil sochu své legendy Mikea Modana před halou American Airlines Center. Bývalý americký útočník je klubovým lídrem v počtu odehraných zápasů, nastřílených gólů a nasbíraných asistencí.

"Těžko slovy vyjádřit, co to pro mě znamená," uvedl třiapadesátiletý Modano se slzami v očích při ceremonii během sobotního utkání proti Los Angeles.

"Před třiceti lety jsme nasedli do letadla na cestu sem a nevěděli, co čekat. O pět let později jsme vám dali Stanley Cup. Udělali jsme z Dallasu hokejové město," připomněl Modano stěhování klubu Minnesota North Stars v roce 1993 do Texasu.

Nejproduktivnější americký hokejista historie NHL má sochu před American Airlines Center jako druhý sportovec po Dirku Nowitzkém, jenž v roce 2011 dovedl místní klub Mavericks k jeho jedinému triumfu v NBA.

"Díky, Dirku, že jsi mi držel místo," uvedl Modano při ceremoniálu, jenž se měl uskutečnit v sobotu odpoledne, ale musel být odložen a přesunut dovnitř kvůli setrvalému dešti.

Modano odehrál za klub 20 ze svých 21 sezon v NHL. Dallas vyřadil na jeho počest číslo devět v březnu 2014 a téhož roku vstoupil rodák z Michiganu do Síně slávy.

Suverénně nejproduktivnější hráč historie Stars a držitel řady klubových rekordů odehrál v NHL včetně jedné sezony v Detroitu 1499 zápasů základní části a připsal si 1374 bodů za 561 branek a 813 asistencí. V play off přidal ve 176 duelech 146 bodů (58+88). V roce 1999 vyhrál Modano s Dallasem dosud jediný Stanley Cup v jeho historii.