"Nejcennější primát." Novinářka urazila indického hráče, omlouvá se a vzývá rovnost

Bývalá anglická hráčka kriketu a nynější komentátorka Isa Guhaová označila indického hráče Jasprita Bumraha za "primáta". Novinářka se okamžitě začala omlouvat a zdůrazňovat svůj závazek k rovnosti a inkluzi.

Guhaová nešťastnou poznámku pronesla během testovacího duelu Border-Gavaskat Trophy, ve kterém se tradičně utkávají Indie proti Austrálii. Novinářka tak reagovala na skvělý start jednatřicetiletého nadhazovače do utkání: "Však je to také MVP, most valuable primate."

Což je velmi nešťastná parafráze hojně používaného ocenění "most valuable player".

Slova Guhaové sice byla míněna jako chvála na adresu indické hvězdy, přesto kvůli své potenciální dezinterpretaci spustila na sociálních sítích prudkou bouři. Kriket je vzhledem ke své historii velmi citlivý na jakékoli známky rasismu.

"Včera jsem v komentáři použila slovo, které je možné interpretovat různými způsoby. Ráda bych se omluvila za způsobenou urážku. Co se týká empatie a respektu k ostatním, tak mám standardy nastavené skutečně vysoko," omlouvala se Guhaová ve studiu po lavině negativních komentářů.

A very genuine apology from Isa Guha. pic.twitter.com/W97FCCEP93 — Dan News (@dannews) December 15, 2024

Argumentuje tím, že pokud si kdokoli poslechne celý záznam jejího komentáře, dojde k závěru, že šlo pouze o projev hlubokého obdivu k jednomu z nejlepších indických hráčů. "Jsem zastáncem rovnosti a někým, kdo strávil kariéru přemýšlením o inkluzi a porozumění ve hře," doplnila Guhaová, která má sama jihoasijský původ.

Isa Guhaová se narodila v anglickém Wycombe patnáct let poté, co její rodiče do Anglie emigrovali z indické Kalkaty. Na londýnské univerzitě studovala biochemii, molekulární biologii a neurovědy. Jako první žena indického původu, která reprezentovala Anglii v kriketu, byla v roce 2002 jmenována sportortovní osobností roku podle BBC Asian Network.