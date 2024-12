Nadupaní Slováci si po kanonádě na Čechy troufají. Ale varují před jedním jménem

Na MS to bývá vždy zápas speciální. Prestižní, vyhecovaný. Loni se slovenským hokejistům do dvaceti let podařilo český tým na úvod skupiny porazit 6:2 a tým nadupaný hvězdami si věří i letos.

V minulém roce Slováci rozjeli mistrovství světa senzačně. Porazili český tým 6:2, Švýcarsko 3:0 a Norsko 8:4. Pak ale přišla facka od Američanů (2:10) a především konec ve čtvrtfinále s Finskem 3:4 po prodloužení.

Pro Slováky to byla další rána do jejich bolestného traumatu. Za pár dní to bude deset let, co si semifinále světového šampionátu zahráli naposledy. Tehdy to bylo ještě například s bouřlivákem Martinem Réwayem, později známým z působení v pražské Spartě nebo v dresu kladenských Rytířů.

Nyní si ale Slováci opět věří, jednoznačným cílem je postup mezi nejlepší čtyři. K tomu má dopomoci Dalibor Dvorský, ofenzivní eso výběru trenéra Ivana Feneše. Rodák ze Zvolena byl jedním z nejlepších útočníků loňského draftu, nakonec po něm v prvním kole jako po desátém celkově celkově sáhli St. Louis Blues. Šikovný útočník je nyní s 21 body v 26 zápasech nejproduktivnějším hráčem Springfieldu v AHL.

Dvorský je ale také zástupcem ročníku, který před dvěma lety uspěl na šampionátu do 18 let. Spolu s defenzivním lídrem Maximem Štrbákem zároveň cestují na své čtvrté mistrovství do dvaceti let a patří mezi ty, kteří mají poslední šanci získat pro Slovensko opět medaili.

Přestože Slováci v přípravě na letošní turnaj zrovna nezářili (s Finskem prohráli 0:6 a s USA 2:6), tým si věří. "Výsledek pro nás nebyl přívětivý, ale ukázali jsme, že můžeme konkurovat nejlepším týmům na šampionátu. Kluci demonstrovali, co v nich je. Viděli jsme cestu, jakou máme hrát, a zároveň to, co se stane, když z ní vybočíme," prohlásil kouč Feneš.

Slováci si pochvalují, že zatímco loni byla útočná síla v příkrém kontrastu s méně zkušenou a kvalitní obranou, letos trenér Feneš přivezl do Kanady daleko vyrovnanější mužstvo. Nedělní soupeř českého výběru se může pochlubit stabilní brankářskou dvojicí, solidní defenzivou a smrtící silou první útočné formace.

Což je jeden z důvodů, proč jsou slovenští novináři před začátkem skupiny optimističtí. Zatímco pro úvodní zápas proti extra silnému Švédsku sportovní server Sportnet.sk přiznává mladým hokejistům pouze desetiprocentní prognózy na úspěch, s českým týmem by to už mělo být padesát na padesát.

Právě duel s Augustovým výběrem má být klíčovým duelem skupiny. Slováci upozorňují na to, že Češi na ně budou lépe nachystaní než loni. A zvláštní pozornost věnují rozměrům dvoumetrového obra Michaela Hrabala, který by na turnaji mohl plnit roli české jedničky.

Sílu Dvorského a spol. ovšem uznávají i zahraniční odborníci. Adam Kimelman, zástupce šéfredaktora webu NHL.com, ve své předpovědi před zahájením mistrovství světa v Ottawě napsal, že titul mistra světa budou obhajovat Američané, stříbro vybojují Kanaďané a bronz Slováci.

To znamená, že Kimelman nedal medaili Švédům, Finům nebo Čechům.

Kimelman navíc vidí Dalibora Dvorského jako nejlepšího útočníka nadcházejícího šampionátu v Kanadě. "Slováci jsou bez medaile od roku 2015, ale letos se to může změnit. Dalibor Dvorský si zahraje na mistrovství světa juniorů počtvrté a před rokem nasbíral v pěti zápasech šest bodů," upozornil.