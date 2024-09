Na Oktoberfestu až do zavíračky. Čech popsal, jak se tým chystal na pražský start NHL

Český útočník Jiří Kulich z Buffala odehrál dosud v NHL jediný zápas. Další může přidat v Praze, pokud by se mu podařilo prosadit do sestavy pro zápasy s New Jersey, jimiž odstartuje v pátek a v sobotu nový ročník elitní soutěže.

Z možnosti ukázat se v Praze je dvacetiletý kadaňský rodák nadšený. "Je to určitě jeden z mých snů a asi jsem si něco takového nikdy ani neuměl představit, že bych tady mohl být a hrát v dresu týmu NHL," svěřil se Kulich. Talentovaný forvard pak popsal, jak reagoval, když se dozvěděl, že bude jedním z 27 nominovaných hokejistů Buffala, kteří do Evropy pocestují. "Dozvěděl jsem se to tak, že se do skupiny poslala sestava se jmény hráčů, kteří pojedou. Hned jsem šel za Rousínem (Lukášem Rouskem) na pokoj a byli jsme samozřejmě moc rádi, že to vyšlo. Hned jsme také volali rodině a kamarádům," vylíčil Kulich. "Teď bojujeme a věříme, že naskočíme i do zápasů," doplnil. Jeho cíl pro klání v pražské O2 areně je zároveň vytyčenou metou i pro celou sezonu. Chce se prosadit do prvního týmu a už v něm zůstat. "Pořád tomu věřím a snažím se bojovat o jeho naplnění. Doufám, že to vyjde," přál si Kulich. Při jeho snažení by mu mohlo pomoci, že ho dobře zná asistent Seth Appert, který ho vedl na farmě v Rochesteru. "Určitě je to tak. Myslím, že kdybych ho nepotkal na farmě, není ze mě takový hráč a ani takový člověk, jaký jsem teď. Je to rozhodně plus," přikývl Kulich. S Rouskem odcházeli dnes z ledu po tréninku na ploše strašnického Icerinku mezi posledními. V jeho průběhu spolu často komunikovali. "Mluvíme o taktice v češtině, občas jsou v tom nějaké hecovačky, většinou jsou to ale takové ty české klasické kecy, co máme," usmál se. Cesta přes oceán je pro tým zpestřením, zároveň funguje i k utužení kolektivu. Ještě v Mnichově, kde hráli Sabres přípravný duel s tamním týmem Red Bull, zavítalo mužstvo na proslulý pivní svátek Oktoberfest. "Velký zážitek. Bylo super tam s klukama společně zajít a užít si tuhle velkou akci. Na Oktoberfestu jsem nikdy předtím nebyl, netušil jsem, že to bude až takový blázinec. Byli jsme tam až do zavíračky," prozradil Kulich ve svém blogu pro českou verzi oficiálního webu NHL. "I když samozřejmě nic bláznivého z naší strany neproběhlo. Hrozně jsme si to užili, byl to super den," upřesňoval. V úterý budou mít Sabres volný den i v české metropoli. "Kluci se ptali, kam mají zajít a tak podobně, ale to je spíš na Rousína, protože já nejsem Pražák. Myslím, že Lukáš bude vědět všechno podstatné," ujistil Kulich. Sám už měl o programu jasno. "Dnes máme týmovou večeři, ale zítra bychom měli mít úplné volno. Budu s rodinou a kamarády, užiju si s nimi den. Všichni za mě byli šťastní, už včera jsme byli s našima a bráchou na večeři. Jsou pyšní," podotkl Kulich.