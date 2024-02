Mrázek neodvrátil prohru Chicaga, McDavid překvapil čtyřmi zápornými body

Český brankář Petr Mrázek 28 zákroky v NHL neodvrátil domácí prohru Chicaga 2:3 v prodloužení s hokejisty Winnipegu. Na vlastním ledě zaváhal i Edmonton, který podlehl Minnesotě 2:4. Buffalo zdolalo Columbus 2:1.

Chicago po gólu Nikolaje Ehlerse v úvodu druhé třetiny prohrávalo 0:2, ve zbytku základní hrací doby ale dokázalo vyrovnat. Do prodloužení poslal zápas v čase 59:17 Tyler Johnson. "Odehráli jsme opravdu skvělou třetí třetinu. Většinu času jsme drželi puk a dařilo se nám kontrolovat hru," uvedl trenér Blackhawks Luke Richardson.

Obrat však domácím nevyšel. Mrázek inkasoval již po 25 vteřinách nastavení po nešťastném odrazu pokusu Kylea Connora od jednoho z bránících hráčů a Blackhawks prohráli potřetí za sebou. "Jen jsem zkusil poslat puk před branku. Naštěstí pro nás se odrazil od nějaké brusle a propadl až za brankáře," popsal svou trefu Connor.

I přes zisk bodu Chicago zůstává na chvostu NHL. Jets i díky třem nahrávkám obránce Joshe Morrisseyho vyhráli pátý z posledních šesti zápasů a v Západní konferenci se posunuli na třetí místo.

Dobrou formu potvrdila Minnesota, která se díky šesté výhře z uplynulých osmi duelů přiblížila pozicím zajišťujícím play off na rozdíl dvou bodů. Vítězství nad Edmontonem řídil autor dvou gólů Matthew Boldy.

Hokejisté Wild o výhře rozhodli v třetí dvacetiminutovce, kterou vyhráli 3:1. "První dvě třetiny se nám v útoku příliš nedařilo. Nedokázali jsme soupeře zatlačit a vypracovat si nějaké výraznější šance. Ve třetí části jsme to ale zlomili," řekl gólman Filip Gustavsson, jenž zlikvidoval 41 pokusů Oilers.

Zápas příliš nevyšel Connoru McDavidovi. Nejproduktivnější hráč Edmontonu sice připravil obě branky svého týmu, zároveň však byl na ledě při všech trefách Minnesoty a utkání zakončil se čtyřmi zápornými body ve statistice plus/minus.

Kapitán Oilers bodoval ve 21 zápasech za sebou a vyrovnal svou nejdelší sérii v kariéře. "Po nepřesvědčivé první třetině jsme se dostali do zápasu a vytvořili jsme si tlak. Bohužel jsme z něj nedokázali vytěžit víc. Ve třetí třetině jsme pak podle mě hráli nejlepší hokej, ale soupeř dokázal trestat naše chyby," litoval McDavid.

Buffalo v souboji týmů ze spodní poloviny tabulky Východní konference porazilo Columbus 2:1 a vyhrálo podruhé za sebou. Sabres po gólu Dmitriho Voronkova z 13. minuty prohrávali 0:1, ještě v první třetině ale srovnali a v úvodu třetího dějství vstřelil vítěznou branku Connor Clifton.

Obránce, který před sezonou přišel z Bostonu, se prosadil po 71 zápasech a vstřelil první gól v dresu Buffala. "Myslím, že kdyby kluci dobře nepracovali před brankou, gól by to nebyl. Takhle ale gólman nic neviděl a puk propadl až do branky," líčil Clifton.

NHL:

Columbus - Buffalo 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky: 13. Voronkov - 17. Girgensons, 44. Clifton. Střely na branku: 27:38. Diváci: 18.943. Hvězdy zápasu: 1. Clifton (Buffalo), 2. Tarasov (Columbus), 3. Luukonen (Buffalo).

Edmonton - Minnesota 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Branky: 31. Draisaitl, 55. Hyman - 20. a 53. Boldy, 50. Brodin, 59. Zuccarello. Střely na branku: 43:20. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Boldy (Minnesota), 2. Draisaitl (Edmonton), 3. Gustavsson (Minnesota).

Chicago - Winnipeg 2:3 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 36. Blackwell, 60. T. Johnson - 15. a 22. Ehlers, 61. Connor. Střely na branku: 35:31. Petr Mrázek za Chicago odchytal 59 minut, inkasoval tři branky z 31 střel a úspěšnost zákroků měl 90,3 procenta. Diváci: 18.891. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers, 2. Connor (oba Winnipeg), 3. S. Jones (Chicago).